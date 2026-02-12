快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

不可思議！加護病房護理師揭密臨終瞬間：病人離世前都說這句話

聯合新聞網／ 綜合報導
護理師克絲蒂發現，病人在臨終前都說相同的話。示意圖／ingimage
護理師克絲蒂發現，病人在臨終前都說相同的話。示意圖／ingimage

美國一名加護病房護理師分享，她在加護病房工作時，發現病人要離世前彷彿都能「感應」，常常都會告訴她類似的遺言，令她覺得不可思議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名護理師克絲蒂（Kirstie）說自己在加護病房工作四年，陪伴過不少病人走完最後一段路。她在TikTok上分享自己的經歷，說每次病人要離世前，都彷彿有所感應，會說出相同的遺言。

她表示，最常聽見的就是請她向家人轉達愛意。這些病人通常會告訴她「我很不舒服，我知道我要死了。」但詭異的是，這些病人當下生命徵象穩定，病情也沒有明顯惡化。雖然醫療數據上看不出任何致命的警訊，病人卻彷彿早已預知結局一樣，開始交代遺言。

克絲蒂認為，病人出現了「無法解釋的內在轉變」，就好像靈魂的感知覺醒了，知道自己即將離世。影片中她一度哽咽落淚，呼籲網友不要虛度人生，應該把注意力放在真正重要的事情上，而不是被瑣事影響，追求物質享受。她強調，生命不該花在無止盡的物質追求上，而是要好好去感受、珍惜並探索。

這段分享吸引許多醫護人員留言，有不少網友留言表示，自己也曾在安寧病房或照護現場見過類似情況。有網友就說這種神祕的現象一直都有，只是很少被拿出來討論罷了。

護理師

相關新聞

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

壓線搭飛機慘遭炎上！曾獲選「東大校花」的神谷明采日前欲搭機返日，她在社群平台全程「實況」分享趕機過程，儘管順利在最後廣播前登機，但隨後她又發了張自拍美照，進而引爆日本網友怒火...

不可思議！加護病房護理師揭密臨終瞬間：病人離世前都說這句話

美國一名加護病房護理師分享，她在加護病房工作時，發現病人要離世前彷彿都能「感應」，常常都會告訴她類似的遺言，令她覺得不可思議。

吃乳酪時愛犬跳上身 她誤吞17公分湯匙：異物在肋骨間移動

比利時一名28歲女子講述自己在家吃乳酪時，意外吞下一把長達17公分湯匙的「極其恐怖」時刻。

拍片奪命意外！菲律賓美食網紅誤食「魔鬼蟹」 全身抽搐2天身亡

菲律賓一名美食網紅為了拍片，竟挑戰食用劇毒「魔鬼蟹」。沒想到拍片隔天她就出現嚴重中毒反應，短短兩天就宣告不治身亡...

驚動戰機升空！飛往以色列客機出現「恐怖分子」Wi-Fi 竟是屁孩惡作劇

一架客機從英國飛往以色列的匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）客機出現名為「恐怖分子」（terrorist）的Wi-Fi熱點，相關部門接獲報案後出動戰機升空攔截，直至飛機安全降落以色列，才發現竟然是來自...

影／網上賣舊衣…照片卻被上傳至30個色情網站 女大生氣炸要求刪除

米娜‧卡蜜拉在網路平台賣二手服裝的照片，卻出現在二三十個色情網站上。她正努力抗爭讓這些被濫用的圖像必須刪除。與此同時，她也呼籲網路銷售平台App加強用戶保護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。