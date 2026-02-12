女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
曾獲選「東大校花」的神谷明采，因外型亮眼不時成為話題。圖／取自神谷明采Instagram@asa_kamiya
曾獲選「東大校花」的神谷明采，因外型亮眼不時成為話題。圖／取自神谷明采Instagram@asa_kamiya

壓線搭飛機慘遭炎上！曾獲選「東大校花」的神谷明采日前欲搭機返日，她在社群平台全程「實況」分享趕機過程，儘管順利在最後廣播前登機，但隨後她又發了張自拍美照，進而引爆日本網友怒火。眾人痛批該行為不僅造成航空人員困擾，還可能影響他人行程，部分網友則挖出「校花黑歷史」，直指她就是個遲到慣犯。

前「東大校花」神谷明采近日在社群引發爭議，昨（11）日她從海外搭機飛回日本，陸續在社群平台X分享搭機過程。神谷明采先是透露「快要趕不上飛機了」、「究竟能順利回國嗎」，接著求問已線上報到，出發前60分鐘是否能臨櫃取票，還連續發文稱「分秒必爭的戰鬥」、「跑太快了，行李箱快壞了」，最終成功壓線搭上飛機。

隨後，神谷明采更新了一張坐在商務艙、滿頭大汗的自拍照，她提到，全力衝刺後總算是趕上「最後廣播」成功登機，並道歉「一直以來給大家添麻煩了，對不起」。

然而，「壓線搭機」的行為立刻引來日本網友怒火，許多人怒轟這樣的行為不僅增加工作人員負擔，還可能導致班機延誤、影響其他乘客的權益。網友的留言砲火猛烈，「如果妳真的感到抱歉，正常情況下是不會發自拍照的」、「看起來她根本對給別人添麻煩毫無愧疚感啊」。

此外，也有網友挖出神谷明采過往的貼文，指責她是「壓線搭機慣犯」，早在2023年就曾發文稱「平常的話，我都是在最後廣播才上飛機」，但當天因提早抵達機場，才能從從容容的吃碗烏龍麵。

儘管遭到網友炎上，神谷明采至截稿前仍未對壓線搭機一事做出回應，且陸續正常更新個人社群平台。

今年25歲的神谷明采，2020年在日本東京大學校花比賽拿下冠軍，目前在東大研究所就讀，並從事藝人、YouTuber等工作。神谷明采亮麗的外型，時常吸引眾人的目光，更因神似日本女神級演員石原聰美，而成為討論的焦點。

日本 校花 搭飛機 航班 東京大學 機場

