快訊

吃乳酪時愛犬跳上身 她誤吞17公分湯匙：異物在肋骨間移動

香港01／ 撰文：洪怡霖
進食時如果一心多用，可能會導致危險。示意圖／ingimage
進食時如果一心多用，可能會導致危險。示意圖／ingimage

比利時一名28歲女子講述自己在家吃乳酪時，意外吞下一把長達17公分湯匙的「極其恐怖」時刻。

來自Rumst的Reymy Amelinckx在Instagram稱：「家裏有隻維茲拉犬，我卻窩在沙發上吃乳酪，這可不是什麼好主意。沒錯，我吞了一支湯匙。」

Reymy Amelinckx分享道，自己把湯匙含在嘴裏，這樣就能騰出手來回覆短訊，就在這時，愛犬Marley突然跳上沙發撲向自己。她因此嚇了一跳，頭猛地向後一仰，等反應過來，湯匙已卡在喉嚨內，她無法取出湯匙，因此被迫做了一個決定，那就是把它吞下去。

她起初「一點都沒覺得不舒服」，認為並不嚴重，試圖忽略這個情況，直到晚飯後，身體開始不舒服，她才意識到情況嚴重。她上網查詢後發現，幾乎所有建議要她立即前往急診室。

Reymy Amelinckx抵達醫院，經檢查，醫生告訴她湯匙太大，無法自然排出，並安排胃鏡手術將其取出。她形容，等待手術的過程令人痛苦，「那一晚很難熬，我感覺湯匙在移動，有時甚至感覺在肋骨之間。真是極其恐怖。我感覺腹脹、噁心，吃東西就覺得不對勁。睡覺也很困難，因為無論什麼姿勢都會讓我想起胃裏的湯匙。」

兩天後，醫生在局部麻醉下成功取出湯匙，不過手術造成輕微的胃出血。她表示，當湯匙被取出時，儘管過程不舒服，但自己感到如釋重負，也慶幸不必接受開腹手術。

Reymy Amelinckx決定留下這隻湯匙作為這次離奇事件的紀念品，也提醒其他人進食時不要一心多用，尤其是在寵物旁邊的時候。

文章授權轉載自《香港01》

紀念品 寵物

