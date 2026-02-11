快訊

拍片奪命意外！菲律賓美食網紅誤食「魔鬼蟹」 全身抽搐2天身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
女子誤食有毒魔鬼蟹後中毒身亡。示意圖，非文中毒蟹品種。圖／ingimage
女子誤食有毒魔鬼蟹後中毒身亡。示意圖，非文中毒蟹品種。圖／ingimage

菲律賓一名美食網紅為了拍片，竟挑戰食用劇毒「魔鬼蟹」。沒想到拍片隔天她就出現嚴重中毒反應，短短兩天就宣告不治身亡。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，51歲的阿米特（Emma Amit）是菲律賓一名美食網紅。她住在巴拉望省（Palawan）海岸城鎮公主港市（Puerto Princesa），日前為了拍攝影片，自己到紅樹林區捉貝類與螃蟹

帶回這些海產後，她一邊煮著椰奶海鮮鍋，一邊開心地試吃海螺。不過阿米特疑似不清楚海產性質，誤食了一種含有劇毒的「魔鬼蟹」，隔天就出現嚴重中毒反應。據悉，她被鄰居發現全身抽搐後，趕緊送往醫院搶救，但馬上就陷入昏迷。這段期間她嘴唇發紺、生命跡象急速惡化，最後於2月6日宣告不治。

村長傑曼（Laddy Gemang）受訪時表示，對於阿米特的過世感到十分震驚。他指出，阿米特和丈夫都是經驗豐富的漁民，應該清楚「魔鬼蟹」不可食用，不了解為何阿米特會誤食毒蟹。

村公所人員前往阿米特家中勘查時，在垃圾中發現許多色彩鮮豔的蟹殼，外型一致，疑似都是毒蟹。當地警方也呼籲民眾，若是有不熟悉的海產，在食用時切記要小心查驗後再吃，避免憾事發生。

「魔鬼蟹」（Devil crab）又稱為毒礁蟹，棲息於印太地區珊瑚礁，體內含有河豚毒素（tetrodotoxin）與石房蛤毒素（saxitoxin），即使長時間烹煮也無法破壞毒性，誤食極可能致命。

菲律賓 網紅 中毒 螃蟹
