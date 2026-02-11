驚動戰機升空！飛往以色列客機出現「恐怖分子」Wi-Fi 竟是屁孩惡作劇

一架客機從英國飛往以色列的匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）客機出現名為「恐怖分子」（terrorist）的Wi-Fi熱點，相關部門接獲報案後出動戰機升空攔截，直至飛機安全降落以色列，才發現竟然是來自小朋友的惡作劇。

包括Ynet在內以色列媒體報導，周日（2月8日）中午，從倫敦魯頓機場（Luton Airport）出發的維茲航空W95310航班客機飛行途中，2名乘客報稱發現手機上出現名為「恐怖分子」的Wi-Fi熱點，以色列方隨後派遣戰機緊急升空。

報導指，經調查，這是一對夫婦的兒子，偷改父母行動電話的熱點名稱。

FlightRadar資料顯示，這架客機在地中海上空、賽普勒斯（Cyprus）南方盤旋3圈，讓以色列戰機與安全部門評估情況。

飛機最終安全降落在以色列本古里安機場（Ben-Gurion Airport），不過每名乘客及其隨身物品都需經炸彈搜查犬（Bomb-sniffing dogs）和安全人員的徹底搜查。

