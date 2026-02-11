快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

聽新聞
0:00 / 0:00

驚動戰機升空！飛往以色列客機出現「恐怖分子」Wi-Fi 竟是屁孩惡作劇

香港01／ 撰文：洪怡霖
圖為一架維茲航空客機，非新聞當事照。圖／路透社
圖為一架維茲航空客機，非新聞當事照。圖／路透社

一架客機從英國飛往以色列的匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）客機出現名為「恐怖分子」（terrorist）的Wi-Fi熱點，相關部門接獲報案後出動戰機升空攔截，直至飛機安全降落以色列，才發現竟然是來自小朋友的惡作劇。

包括Ynet在內以色列媒體報導，周日（2月8日）中午，從倫敦魯頓機場（Luton Airport）出發的維茲航空W95310航班客機飛行途中，2名乘客報稱發現手機上出現名為「恐怖分子」的Wi-Fi熱點，以色列方隨後派遣戰機緊急升空。

報導指，經調查，這是一對夫婦的兒子，偷改父母行動電話的熱點名稱。

FlightRadar資料顯示，這架客機在地中海上空、賽普勒斯（Cyprus）南方盤旋3圈，讓以色列戰機與安全部門評估情況。

飛機最終安全降落在以色列本古里安機場（Ben-Gurion Airport），不過每名乘客及其隨身物品都需經炸彈搜查犬（Bomb-sniffing dogs）和安全人員的徹底搜查。

延伸閱讀：

加拿大 爆校園槍擊案！至少10人死亡 其中1人為槍手

日本北海道客機引擎疑因結冰故障 緊急降落函館機場

文章授權轉載自《香港01》

以色列 機場 恐怖分子 Wi-Fi 飛機 英國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

驚動戰機升空！飛往以色列客機出現「恐怖分子」Wi-Fi 竟是屁孩惡作劇

一架客機從英國飛往以色列的匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）客機出現名為「恐怖分子」（terrorist）的Wi-Fi熱點，相關部門接獲報案後出動戰機升空攔截，直至飛機安全降落以色列，才發現竟然是來自...

影／網上賣舊衣…照片卻被上傳至30個色情網站 女大生氣炸要求刪除

米娜‧卡蜜拉在網路平台賣二手服裝的照片，卻出現在二三十個色情網站上。她正努力抗爭讓這些被濫用的圖像必須刪除。與此同時，她也呼籲網路銷售平台App加強用戶保護。

飛行員迫降救55人！索馬利亞客機衝出跑道機翼折斷 現場照片曝光

索馬利亞航空公司「星空航空」（Starsky Aviation）一架客機因技術故障，被迫折返首都摩加迪休國際機場，降落後...

驚悚！德國小鎮竟是培育納粹醫生的基地

德國的祕密角落：孕育納粹醫師的靜謐小鎮，揭開瑞澤老鎮的黑暗歷史

挪威冬奧選手剛奪牌就直播自爆出軌「希望沒毀隊友的一天」

挪威冬季兩項選手萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）10日在2026年米蘭—科爾蒂納冬季奧運奪下生涯首面...

又出事？曾「全裸套紙箱」上街邀人隨便摸 南韓女網紅再爆醜聞被判刑

南韓曾因在首爾鬧區「只穿紙箱示人」引發爭議的「狎鷗亭紙箱女」，如今再度因涉毒站上被告席。首爾中央地方法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。