挪威冬奧選手剛奪牌就直播自爆出軌「希望沒毀隊友的一天」

挪威冬季兩項選手萊格雷德（Sturla Holm Laegreid）10日在2026年米蘭—科爾蒂納冬季奧運奪下生涯首面個人獎牌，卻在賽後受訪時突然自爆，曾對交往六個月的女友不忠，形容那是自己「人生中最大的錯誤」，並坦言這段時間是他「人生中最糟的一個星期」。

BBC報導，在20公里個人賽摘銅的萊格雷德向挪威國家廣播公司NRK表示：「有一個人我很想與她分享這一切，但她可能沒有在看。6個月前，我遇見此生的摯愛，是世界上最美麗、最善良的人，卻在3個月前犯下人生最大的錯誤，背叛了她。我原本在人生中已經拿到金牌，或許會有人有不同看法，但我心裡只看得到她一個人。」

他接著說：「這幾天，運動對我來說只能排在第二位。是的，我真的很希望能和她分享這一切。」

NEW: Norwegian biathlete Sturla Holm Laegreid admits to cheating on his girlfriend after winning a bronze medal at the Winter Olympics.



Sturla Holm Laegreid broke down in tears as he talked about the "worst week" of his life.



萊格雷德之後對挪威《世道報》（VG）表示：「我唯一能做的，就是把一切說清楚、把所有事情攤在檯面上，並希望她仍然能愛我。我為了她這麼做，現在也等於是向全世界坦白，我已經沒有什麼可以失去的了。我想成為一個好的榜樣，但也必須承認自己犯了錯。」

萊格雷德稍後在記者會上補充表示，希望自己沒有毀了奪金隊友的一天。他說：「我不知道這是不是正確的選擇，但這是我做出的選擇。我選擇把自己做過的事告訴全世界，也許這樣她能看見她對我來說真正意味著什麼，也可能不會，但我不想讓自己留下沒有為挽回她嘗試過一切的遺憾。」

他也強調並不想搶走焦點，希望這件事只會發酵一、兩天，之後大家記住的，仍然會是隊友奪下奧運金牌的那一刻。

五屆奧運冠軍、現為NRK冬季兩項評論員的博（Johannes Thingnes Boe）則質疑萊格雷德選在此時坦承出軌的時機。他說：「這完全出乎意料。他的行為是錯的，我們看到的是一個懊悔的年輕人。不幸的是，時間、地點與時機全都不對。」