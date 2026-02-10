又出事？曾「全裸套紙箱」上街邀人隨便摸 南韓女網紅再爆醜聞被判刑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓曾因在首爾鬧區「只穿紙箱示人」引發爭議的「狎鷗亭紙箱女」，如今因涉毒被判刑。圖／擷自Instagram
南韓曾因在首爾鬧區「只穿紙箱示人」引發爭議的「狎鷗亭紙箱女」，如今因涉毒被判刑。圖／擷自Instagram

南韓曾因在首爾鬧區「只穿紙箱示人」引發爭議的「狎鷗亭紙箱女」，如今再度因涉毒站上被告席。首爾中央地方法院10日針對其違反《毒品管理法》一案宣判，判處有期徒刑2年、緩刑4年，並命其追繳184萬韓元（約新台幣3.9萬元），同時接受保護觀察與藥物治療課程。

綜合韓媒報導，首爾中央地院刑事2獨任庭認定，20多歲的李姓女子於2024年6月期間，曾5次購買毒品氯胺酮（K他命），並分別2次施用安非他命、1次施用氯胺酮，因此依《毒品類管理法》判處徒刑並宣告緩刑。

法院同時命令李女接受為期3年的保護觀察，並完成40小時的藥物治療相關課程。法官在判決中指出，毒品犯罪對社會與國民健康危害重大，且再犯風險高，原本應從嚴處罰，尤其被告曾多次接觸毒品，甚至在接受警方調查期間仍再度接觸其他種類毒品，情節並不單純。不過，考量李女自偵查階段即坦承犯行，法院將其列為有利量刑因素。

事實上，李女早在2023年10月就曾引發社會譁然。當時她以拍攝YouTube內容為由，在首爾狎鷗亭、弘大等人潮眾多的鬧區，僅以大型紙箱遮掩身體，並引導路人觸碰其身體，相關行為被認定構成公然猥褻

該案一審原判處罰金400萬韓元（約新台幣8.6萬元），但二審於2024年9月改判有期徒刑8個月、緩刑2年，刑度加重。由於被告與檢方皆未再上訴，判決已正式確定。相關影像當時在社群平台大量流傳，李女也因此被冠上「狎鷗亭紙箱女」的稱號。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南韓 首爾 紙箱 猥褻
南韓曾因在首爾鬧區「只穿紙箱示人」引發爭議的「狎鷗亭紙箱女」，如今再度因涉毒站上被告席。首爾中央地方法...

