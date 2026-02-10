不甩親友質疑…英國24歲女警棄鐵飯碗 飛杜拜半年收入翻3倍

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
24歲的前英國女警安柏，毅然決然與伴侶移居杜拜改行當健身教練，竟在短時間內，實現了財富自由與夢想中的度假生活。示意圖／ingimage
放棄人人稱羨的警察「鐵飯碗」，竟然讓收入瞬間暴增3倍？24歲的前英國女警安柏，在厭倦了高壓、長工時的執法生活後，毅然決然與伴侶移居杜拜改行當健身教練。這場看似冒險的人生賭局，不僅讓他們客戶量暴增，更在短短不到兩年的時間內，實現了財富自由與夢想中的度假生活。

據外媒「Daily Mail」報導，安柏自18歲起就投身警界，雖然她對這份保護市民的工作感到自豪，但長工時與沉重的工作內容讓她精疲力竭。2024年初的一場杜拜之旅，讓這對原本就兼職經營線上健身教練的年輕情侶，燃起了移居的念頭。為了擴大版圖，他們在2025年斥資1.2萬英鎊（約新台幣51萬元）參加商業諮詢課程，沒想到僅僅半年，客戶數量迅速成長，讓他們決定在11月正式離開英國。

雖然整體搬遷與創業成本估計高達2萬英鎊（約新台幣86萬元），但兩人表示，目前收入已是英國時期的3倍，且工作與生活的平衡「明顯更好」。安柏表示，離開警界是人生中相當重大的決定，也曾遭到親友質疑，但她認為「人生本來就該冒點風險」。她直言，杜拜的治安讓安柏特別有感，「在英國幾乎每天都會接觸到犯罪案件，但在這裡，我完全不用擔心」。

安柏更形容，在杜拜外出工作時，甚至能把筆電和手機放在咖啡廳桌上去上廁所，讓她感受到前所未有的安全感。她也坦言，天氣與生活環境改善，讓心情與生活品質大幅提升。

雖然杜拜的薪水誘人，但生活成本也相當驚人。這對情侶透露，在英國原本每月房貸與開銷約2000英鎊（約新台幣8.6萬元），但在杜拜，一房公寓的房租加規費就要2800英鎊（約新台幣12萬元）。不過，湯米認為這筆錢花得值得，因為杜拜的稅務環境相對友善，他在英國當私人教練每小時收70英鎊（約新台幣3016元），稅後僅剩40英鎊（約新台幣1723元）；但在杜拜每小時收100英鎊（約新台幣4308元），「每一分錢都實實在在地進了口袋」。

儘管事業一飛沖天，這對伴侶也坦言仍會思念家鄉的朋友與清新空氣。比起近期同樣移居杜拜卻大喊「想家、難以適應」的英國名媛凱特費迪南德（Kate Ferdinand），安柏則樂觀地認為，人生本來就該冒險。現在他們每天透過視訊與家人聯繫，用在杜拜奮鬥換來的自由與財富，譜寫人生下半場的新篇章。

杜拜 英國 健身 伴侶 薪水 警察
