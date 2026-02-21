偷「市場垃圾」做燒烤？東京人氣居酒屋爆食安黑幕 30公斤魚骨全是贓物

在物價飛漲的日本，部分餐廳卻能維持驚人的低價，背後恐怕潛藏著遊走法律邊緣的「暗黑進貨法」。據日媒「SPA！」報導，東京勝鬨（Kachidoki）一家人氣居酒屋「樂笑」，竟有員工竟潛入市場偷竊即將丟棄的魚骨製成料理販售，更有中式餐廳透過社群軟體收購釣客自行在河川釣的魚獲，製成高價「隱藏菜單」牟取暴利。

據報導，這家居酒屋以生魚片等價格低廉又美味的海鮮聞名，但該店一名中國大陸籍女員工在去年11月遭逮，原因竟是假裝買魚的廠商潛入豐洲市場，竊取約30公斤、市價僅約210日圓（約台幣45元）的魚骨、魚雜。雖然店家聲稱「現在都是正規進貨」，記者實地採訪發現，該店一份烤鮭魚下巴僅賣300日圓（約台幣61元），雖口感尚可，但為了壓縮成本而竊取市場廢棄物的行徑，已引發食安疑慮。

另一種亂象則出現在中式餐廳。中國社群平台「小紅書」上，充斥著兜售「西川口釣到的魚，有人要買？1公斤500日圓」之類的貼文，價格低廉。記者為了確定此事真假，循線造訪東京豐島區一間中華料理店。特意詢問老闆娘後，對方才拿出專供中國客人的「隱藏版菜單」。記者點了一道售價3980日圓（約台幣805元）的「香辣烤魚」，食材正是低價收購來的黑鯛。

專家指出，若釣客非專業漁夫卻經常販售漁獲，即屬違法行為。不過目前日本對個體釣客的管制放寬，容易形成灰色地帶，也是事實。這些店家利用「零成本」或「低成本」的違規進貨手段，試圖在食材通膨的巨浪中生存，不僅打擊正規業者，更可能讓不知情的消費者面對食品衛生的風險。