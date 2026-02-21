快訊

老果粉苦惱買iMac還是Mac mini？網激推1組合：視力友善、螢幕大、色彩不輸原廠

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

偷「市場垃圾」做燒烤？東京人氣居酒屋爆食安黑幕 30公斤魚骨全是贓物

聯合新聞網／ 綜合報導
東京一家居酒屋員工偷竊魚骨被逮。情境示意圖，與新聞事件無關。 圖／Ingimage
東京一家居酒屋員工偷竊魚骨被逮。情境示意圖，與新聞事件無關。 圖／Ingimage

在物價飛漲的日本，部分餐廳卻能維持驚人的低價，背後恐怕潛藏著遊走法律邊緣的「暗黑進貨法」。據日媒「SPA！」報導，東京勝鬨（Kachidoki）一家人氣居酒屋「樂笑」，竟有員工竟潛入市場偷竊即將丟棄的魚骨製成料理販售，更有中式餐廳透過社群軟體收購釣客自行在河川釣的魚獲，製成高價「隱藏菜單」牟取暴利。

據報導，這家居酒屋以生魚片等價格低廉又美味的海鮮聞名，但該店一名中國大陸籍女員工在去年11月遭逮，原因竟是假裝買魚的廠商潛入豐洲市場，竊取約30公斤、市價僅約210日圓（約台幣45元）的魚骨、魚雜。雖然店家聲稱「現在都是正規進貨」，記者實地採訪發現，該店一份烤鮭魚下巴僅賣300日圓（約台幣61元），雖口感尚可，但為了壓縮成本而竊取市場廢棄物的行徑，已引發食安疑慮。

另一種亂象則出現在中式餐廳。中國社群平台「小紅書」上，充斥著兜售「西川口釣到的魚，有人要買？1公斤500日圓」之類的貼文，價格低廉。記者為了確定此事真假，循線造訪東京豐島區一間中華料理店。特意詢問老闆娘後，對方才拿出專供中國客人的「隱藏版菜單」。記者點了一道售價3980日圓（約台幣805元）的「香辣烤魚」，食材正是低價收購來的黑鯛。

專家指出，若釣客非專業漁夫卻經常販售漁獲，即屬違法行為。不過目前日本對個體釣客的管制放寬，容易形成灰色地帶，也是事實。這些店家利用「零成本」或「低成本」的違規進貨手段，試圖在食材通膨的巨浪中生存，不僅打擊正規業者，更可能讓不知情的消費者面對食品衛生的風險。

食材 日本 居酒屋 東京 偷竊 海鮮

延伸閱讀

澳洲女遊客「吊掛纜車」魂斷滑雪場 日警公布死因：腦部缺氧

巴黎女廚師赴日研修大喊「應該早點來」！法國8千元課程 日本不到20元

自民黨「Z世代」代表勝選！大空幸星超高顏值獲讚「被耽誤的偶像」

前寫真女星逆襲成功！森下千里淡妝深耕地方 扳倒政壇老將

相關新聞

偷「市場垃圾」做燒烤？東京人氣居酒屋爆食安黑幕 30公斤魚骨全是贓物

在物價飛漲的日本，部分餐廳卻能維持驚人的低價，背後恐怕潛藏著遊走法律邊緣的「暗黑進貨法」。據日媒SPA！報導，東京勝鬨（Kachidoki）一家人氣居酒屋「楽笑」，竟有員工竟潛入市場偷竊即將丟棄的魚骨製成料理販售，更有中式餐廳透過社群軟體收購釣客自行在河川釣的魚獲，製成高價「隱藏菜單」牟取暴利。

來陰的？帳單莫名多被收捐款項目 澳洲這餐廳掀論戰

澳洲墨爾本一家知名餐廳，在帳單另立名目讓顧客買單時多付一澳元（約新台幣22元）「捐款」。由於餐廳沒有事先告知顧客，在社群上引發網友批評...

影／一口午餐差點送命 土耳其急救員「椅背自救」畫面瘋傳

土耳其一名男子在吃午餐時不小心噎到，偏偏當時現場只有他一個人，幸好男子身為急救員熟知哈姆立克法，靠著用椅子施作哈姆立克法，他順利撿回一命...

沒錢又無家可歸 俄男假炸彈威脅「自願入獄」有飯吃了

俄羅斯一名身無分文、無家可歸的年輕男子，因為想要有地方住、有飯可吃，竟然造假炸彈威脅，讓自己被判3年2個月，成功達成「被國家收留」的目標...

我說蛋黃呢？罕見「素顏蛋」讓全家看傻 原因出在母雞身上

根據日媒「ねとらぼ」的報導，有一天，原POまりさん的媽媽在廚房做菜做到一半，突然傳來一聲「欸——？！」的驚訝聲。原PO立刻跑進廚房看，結果眼前景象讓人瞬間傻眼：媽媽剛打進碗裡的蛋，竟然是個空包彈！只有蛋白，完全看不到蛋黃。

抓不到…竊盜慣犯太會逃 泰國警方出奇招終於逮到人

泰國警方在多次無法逮捕1名屢次犯案的竊賊後，決定採取創意行動：穿上傳統舞獅服裝潛入現場，悄悄接近這名行蹤飄忽的目標

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。