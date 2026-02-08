伴手禮買「羊羹」在機場安檢遭包圍 日本名店自曝：太像炸藥

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
羊羹這類細長、高密度的甜點，若再加上傳統的細繩包裝，在X光機下極易被誤判為危險爆裂物。示意圖／ingimage
羊羹這類細長、高密度的甜點，若再加上傳統的細繩包裝，在X光機下極易被誤判為危險爆裂物。示意圖／ingimage

出國旅遊購買當地名產是必備行程，但選購伴手禮時可得留意形狀，以免在機場安檢時鬧出烏龍！日本和菓子老店「松葉屋」近日坦言，自家的招牌甜點「羊羹」曾在國際線安檢時，被懷疑是「塑膠炸彈」，原因竟是包裝方式與密度太過可疑，貼文一出引發熱議，更有苦主跳出來分享在德國機場被安檢包圍的驚魂記。

位於石川縣小松市的知名和菓子老店「松葉屋」，以栗子蒸羊羹「月よみ山路」聞名。其官方社群平台X（原推特）帳號近日發文自曝：「順帶一提，敝公司的羊羹曾經在搭乘國際線航班時，被懷疑是『塑膠炸彈』……。」

店家隨後列出導致誤會的4大特徵，讓安檢人員在X光機前冷汗直流：

1.外層被塑膠（黑膠）緊密包裹。

2.內容物是密度極高、細長的固體。

3.莫名其妙纏繞著繩子（傳統包裝）。

4.好幾條捆在一起塞在箱子裡。

畫面在安檢螢幕上顯示出來，簡直就和電影裡的定時炸彈或C4炸藥一模一樣。松葉屋無奈表示，不只他們家，似乎有很多羊羹都曾卡在安檢這關，也藉此向機場安檢人員致意：「平日受大家照顧了。」

這則貼文曝光後，一名網友表示，自己曾在素以嚴格聞名的德國法蘭克福機場轉機時，因為手提行李中帶了東京赤坂名店的羊羹，結果真的被誤認為攜帶塑膠炸彈，「當時安檢人員瞬間從四面八方湧上來，引發了一陣騷動，現在想起來也是個回憶。」另一名網友則幽默建議：「這時候應該當場咬一口，讓安檢人員嚇傻才對。」（※提醒：安檢時請勿做出挑釁行為以免觸法）

事實上，羊羹因為密度高，在X光機下呈現的顏色與爆裂物極為相似，加上部分傳統包裝會使用細繩捆綁，更容易引發誤會。此外，根據國際民航組織規定，羊羹、果凍等膠狀食物在某些情況下也被視為液體/膠狀物（LAGs），若隨身攜帶超過100ml可能會被沒收，建議旅客若購買大量羊羹，還是放置於託運行李中最為保險。

日本 伴手禮 炸彈 安檢 機場 行李箱 甜點
