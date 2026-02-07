太扯！日本千葉縣癌症中心貼錯病歷 害患者攝護腺白白被切除

日本千葉縣癌症中心近日發生一起醫療意外，一名60多歲男性患者（以下稱患者A）因活檢病歷資料誤貼，結果被誤診為高風險攝護腺癌（前列腺癌），並接受手術治療。

據醫院說明，患者A於2025年接受前列腺組織取樣檢查，病理結果顯示「未發現癌症」，雖然腫瘤標記偏高，但醫師判定只需追蹤觀察。檢查後，負責醫師在將病理結果貼入電子病歷時，不小心將另一名患者B的「癌症」檢查結果貼入患者A的病歷。

由於電子病歷系統會把最新資訊顯示在畫面上方，主治醫師誤將患者B的結果當作患者A的結果，並據此討論治療方案。最終，患者A被診斷為攝護腺癌，接受了機器人輔助攝護腺全切除術及盆腔淋巴結清除術。手術後，醫師發現切除的組織病理結果與術前檢查結果差異甚大，追查電子病歷後，確認是檢查病理結果貼錯所致。

對此，醫院已向患者說明整個事件並致歉，並就賠償問題展開協商。為防止類似事件再次發生，院方強調將強化病歷管理，包括在貼入檢查結果前仔細確認患者身分，以及要求主治醫師核對原始病理報告。此外，醫院也將成立由外部委員參與的院內醫療安全調查委員會，針對事件原因進行調查，並制定防止再發生的措施。

根據《讀賣新聞》報導，這已經不是該中心首次發生醫療烏龍。2015年該中心曾將兩名乳癌患者的檢體混淆，導致一名30多歲、原本僅屬早期乳癌且不需立即手術的女性，右側乳房卻被完全切除。