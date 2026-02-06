聽新聞
影／川普批准公開UFO機密 國會議員將調查「外星人」證據

香港01／ 撰文：陳楚遙
美國總統川普及其團隊已批准國會議員伯利森的請求，允許其進入多個與不明飛行物體（UFO）相關的高度機密設施進行調查。 示意圖／美聯社
美國總統川普及其團隊已批准國會議員伯利森的請求，允許其進入多個與不明飛行物體（UFO）相關的高度機密設施進行調查。 示意圖／美聯社

英國《每日郵報》（Daily Mail）2月6日報導，美國總統川普（Donald Trump）及其團隊已批准國會議員伯利森（Eric Burlison）的請求，允許其進入多個與不明飛行物體（UFO）相關的高度機密設施進行調查。這些地點據傳存放著墜毀的異常飛行器、非人類遺體及相關檔案。

伯利森透露，他獲准調查的基地包括內華達州被指隱瞞UFO和政府秘密項目而聞名於世的51區，又表示白宮已指示國防部協助行程，並有消息稱政府計劃在7月公布美國對外星人的了解。

伯利森此前聲稱，川普完全了解軍方自1940年代起回收不明飛行物、生活在地球上的外星人與人類「混血」等情況。

此事亦聯繫到轟動一時的「羅斯威爾事件」（Roswell Incident），該事件是指1947年美國新墨西哥州羅斯威爾市附近發生的疑似飛碟墜毀事件。軍方最初聲明發現「飛碟」，但隨後改口稱為氣象氣球，此後數十年該事件被視為美國政府掩蓋外星生命證據的著名傳說。

伯利森原是UFO懷疑論者，在聽取吹哨者證詞後轉為推動國會調查。他曾公開一段美軍飛彈無法擊落球狀UFO的影片，並強調公眾有權知道宇宙中人類是否孤獨的真相。

文章授權轉載自《香港01》

