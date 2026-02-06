泰度假勝地傳偷拍…律師手機藏千張如廁照被活逮 對話紀錄更離譜

偷拍者竟然是律師！有遊客到泰國春武里府著名海濱度假區邦賢（Bang Saen）遊玩，凌晨3時在海灘附近加油站上廁所，從地板的水漬倒映發現人影，一度以為是「撞鬼」，仔細一看懷疑是有人躲藏，終揭發1名男子躲在廁間6小時偷拍女性如廁。事主和伴侶及加油站職員其後知悉偷拍男任職律師，檢查手機發現超過1,000張偷拍照，當中更有穿着校服的女學生，偷拍男與女友的對話更揭發他是「慣犯」，他被捕後已獲准保釋。

泰國傳媒《Thaiger》和《Khaosod》報道，女事主西安萬（Phawida Siangwan）日前到邦賢旅遊，1月30日晚和伴侶到海灘遊玩，至凌晨3時許，她前去油站附近的洗手間。如廁時，因為地板太髒，她先取軟水管沖洗，這時地面因濕了而反光，她留意倒影見到旁邊有人影，初時以為「撞鬼」而驚恐萬分。

女事主細想後覺得是個移動的人影，看似沒有頭髮，懷疑有人躲藏，便用手機拍照，之後守在廁所門。沒多久果然有名年輕男子現身，女事主呼叫伴侶，2人當場與偷拍男對質。

女事主佯稱是警察去威嚇偷拍男，偷拍男則提出希望刪除照片了事，並拒絕讓她們檢查手機相簿，還想逃跑。女事主的伴侶和加油站職員合力將偷拍男制服，經檢查其手機後，發現除了藏有4張偷拍女事主的照片，更保存了逾1,000張女性相片，包括清晰偷拍到女學生的相片。翻攝的照片可見是在女廁廁間偷拍，其手機內的「最近刪除」文件內也見到被刪除的影像，女事主擔心這些偷拍照已經外流。

手機內還有偷拍男與女友的對話紀錄，從文字對話得知，女友稱知道男友的「怪癖」，又指此前男友已因類似行為被捕。女事主指，該名偷拍男原來前晚9點就一直躲在廁所等待機會，換言之已偷拍了6個小時。一行人搜查其車輛，裏面竟有律師袍、一張印有偷拍男樣貌的律師證及大量法律文件，才發現眼前疑犯任職律師。

該名偷拍男被捕後現獲准保釋。女事主表示會採取法律行動，但她也強調邦賢仍是安全的旅遊聖地，遊客可放心前往。

延伸閱讀：

清邁民宿出租數天慘變垃圾山 房主崩潰、網友建議這樣處理

泰國男下葬後竟「死而復生」返家 親友嚇破膽揭烏龍認錯屍急挖墳

文章授權轉載自《香港01》