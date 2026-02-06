川普選舉陰謀論影片…歐巴馬夫婦被P圖成猴子 民主黨氣炸：令人作嘔

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普今天在社群媒體平台上發布一則選舉陰謀論影片，內容將前總統歐巴馬及其妻子蜜雪兒．歐巴馬的頭像P圖到猴子的身上，引發多位民主黨重要人士譴責。 美聯社資料照
美國總統川普今天在社群媒體平台上發布一則選舉陰謀論影片，內容將前總統歐巴馬及其妻子蜜雪兒．歐巴馬的頭像P圖到猴子的身上，引發多位民主黨重要人士譴責。

法新社報導，上傳真實社群（Truth Social）的這段一分鐘長影片接近尾聲時，歐巴馬和蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的頭像被放到猴子的身上，畫面持續大約一秒。

這段影片重提計票公司Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）幫助竊取2020年大選，導致川普落選的不實指控。

截至今天清晨，這段影片在川普個人社群平台上已獲得超過1000次按讚。

加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室對這則發文予以痛批。受到矚目的川普批評者紐松被視為民主黨2028年總統大選熱門人選。

紐松辦公室在X平台表示：「總統的行為令人作嘔。每一個共和黨人都必須出面譴責，馬上。」

川普第2任期的第一年間曾經頻繁地在真實社群等平台發布極度逼真的造假影像，內容常自我吹捧並且嘲諷批評者。

他去年就曾經上傳一段人工智慧（AI）生成影片，內容為歐巴馬在橢圓形辦公室（Oval Office）遭到逮捕，穿著橘色囚服身陷囹圄。

歐巴馬 川普 影片 美國 AI 民主黨
