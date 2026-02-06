快訊

艾普斯坦與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮、信件稱晚宴「服務周到」

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
好萊塢導演伍迪艾倫（右）和艾普斯坦正在與另一位面部已被遮蓋的女性交談。 法新社
好萊塢導演伍迪艾倫（右）和艾普斯坦正在與另一位面部已被遮蓋的女性交談。 法新社

外界已知美國名導伍迪艾倫與已故性犯罪富豪艾普斯坦是好友，不過美國司法部近日公布的文件又進一步證明兩人交情深厚，例如伍迪艾倫及妻子宋宜2015年在艾普斯坦協助下得以參觀白宮

美聯社報導，紀錄顯示伍迪艾倫（Woody Allen）、宋宜（Soon-Yi Previn）和艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在紐約市比鄰而居，三人經常一起用餐，在他們備受媒體抨擊的時期，三人也互相安慰打氣，傾訴自己被「不公正地」指控涉及不當性行為。

艾普斯坦2015年動用人脈，透過時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）的前白宮法律顧問雷姆勒（KathyRuemmler），替伍迪艾倫夫婦安排參觀白宮。

白宮紀錄顯示，伍迪艾倫、宋宜和雷姆勒12月27日參觀了白宮，歐巴馬當時人在夏威夷。

根據被公開的電郵內容，除了共進晚餐，艾普斯坦也會出席伍迪艾倫的電影放映會，或去看他剪輯最新作品。

伍迪艾倫在一封為艾普斯坦2016年生日派對撰寫的信件中形容，他們的一些聚會「每次都有各式各樣有趣的人參與」，並提到這些晚宴「服務周到」，通常是由專業侍者或年輕女性服務。

電郵內容披露宋宜也與艾普斯坦關係密切，且經常在艾普斯坦和伍迪艾倫之間傳話。

美聯社透過電郵聯絡伍迪艾倫跟宋宜的助理請求置評，但尚未獲得回應。

伍迪艾倫、宋宜及艾普斯坦有多封信件談及1990年代初期爆發的醜聞，那時伍迪艾倫承認自己與當時女友米亞法羅（Mia Farrow）的養女宋宜出軌。大約同一時期，伍迪艾倫被指控性侵他和米亞法羅的養女戴蘭法羅（Dylan Farrow），因此受到康乃狄克州政府調查。

康乃狄克州檢方1993年指出，有「合理根據」控告伍迪艾倫猥褻戴蘭法羅，但最後決定不予起訴。

伍迪艾倫1997年跟宋宜結婚，之後又收養兩個女兒，他始終否認自己有任何不當行為。戴蘭法羅2014年在「紐約時報」（The New York Times）發表公開信後，她的性侵指控再次成為新聞焦點，伍迪艾倫此後基本上遭到美國影壇排斥。

伍迪艾倫迄今不曾被指控涉入艾普斯坦涉嫌性侵女孩和女人的罪行。

艾普斯坦（右二）和伍迪艾倫（右一）與其他人士聚會。 法新社
艾普斯坦（右二）和伍迪艾倫（右一）與其他人士聚會。 法新社

艾普斯坦（右）和伍迪艾倫（中）。
艾普斯坦（右）和伍迪艾倫（中）。

艾普斯坦 白宮 美國 醜聞 伍迪艾倫
