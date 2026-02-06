美國佛州寒流急凍下「綠鬣蜥雨」2天捕獲5千隻…他撿屍做三杯蜥Taco

美國佛羅里達州近日受寒流影響，迎來歷史性低溫。趁著這波寒流，當局展開圍捕綠鬣蜥行動，短短2天就抓獲5000多隻綠鬣蜥。

綠鬣蜥遇上低溫時，身體會僵硬不動，紛紛從棲息的樹上墜落，當地人稱為「綠鬣蜥雨」，不過等到氣溫回暖，牠們就會重新活過來。根據《NBC 6 South Florida》報導，綠鬣蜥是外來物種，對當地環境和經濟造成負面影響，當局利用牠們「低溫假死」的特性，在寒流來襲時捕獲5000多隻綠鬣蜥。佛羅里達允許持有許可證的人帶走這些被凍僵的綠鬣蜥，其餘則進行人道處理。

一名網紅Gray Davis撿到一隻假死綠鬣蜥，但他沒有交給相關單位，而是把牠做成「三杯蜥Taco」，並在TikTok上傳製作過程。他在水中加入蒜頭、洋蔥、月桂葉等川燙綠鬣蜥肉去腥，調味後拿去煎，最後放入Taco餅皮中再加上醬料及擺盤；另外他撿到的綠鬣蜥體內還有20顆左右的卵，他把這些卵燙至半熟後，和酪梨打成醬，配著Taco一起吃。

他雖然說看起來很好吃、聞起來也很香，但在影片中並沒有說明吃下去的口感味道如何，僅發出感嘆聲，並建議大家也可以嘗試看看。但多數網友不能接受，「牠還沒死欸」、「我以為你只是開玩笑的」、「那些卵…那種煮法…我不行」。