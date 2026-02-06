快訊

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

好心載路邊哭泣醉女回家 英國準爸爸遭誣告性侵傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
瓊斯喝醉被送回家後，竟反過來誣告好心的烏拉性侵。示意圖，非當事人。圖／ingimage
瓊斯喝醉被送回家後，竟反過來誣告好心的烏拉性侵。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名女子在外面喝酒喝到掛，路過的一名好心人見狀停下車子送女子回家，想不到女子竟反過來誣告對方性侵。男子因此被捕入獄30小時，差點背負莫須有的罪名，幸好調查最後還男子清白，而誣告的女子則因此要入獄服刑兩年。

英國五寶媽酒後誣告好心人性侵，害無辜準爸爸被捕關了30小時、差點毀掉人生，最終真相曝光，她也因此被判刑兩年，成為假指控的代價警示案例。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，38歲的瓊斯（Rachael Jones）某天深夜醉酒，在回家路上與計程車司機口角，結果被司機趕下車。當時她赤腳站在路邊哭泣，33歲的烏拉（Salim Ullah）開車經過，看見女子情緒崩潰，於是出於善意停車關心，還主動將女子安全送到家。

令人傻眼的是，瓊斯在下車時要求要擁抱烏拉，被烏拉拒絕後疑似心生不滿，竟向警方謊稱自己遭烏拉與另兩名巴基斯坦男子「騙上車輪姦」。她騙警方自己遭受死亡威脅，宣稱性侵長達45分鐘等，害得烏拉被警方逮捕，也成為社區的話題人物。

幸好烏拉提供車內完整影片，證明自己整趟行程都沒有不當行為。他無奈地說，自己妻子當時懷孕六個月，這場鬧劇讓全家陷入極大壓力之中，他甚至擔心自己會無法陪伴妻子生產。

英國切斯特刑事法院（Chester Crown Court）負責審理此案，法官艾佛瑞特（Steven Everett）表示，瓊斯的行為對無辜者造成傷害，更讓社會對「幫助落難女性」產生恐懼，是對受害者的二度傷害。此舉妨害司法公正，因此判瓊斯入獄服刑兩年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

性侵 英國 誣告
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

健身模特兒練腹肌差點高潮 竟是正常生理反應

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

爸媽育兒同樣重要 研究指出：父親教養方式影響孩子血糖、發炎指數

相關新聞

泰度假勝地傳偷拍…律師手機藏千張如廁照被活逮 對話紀錄更離譜

偷拍者竟然是律師！有遊客到泰國春武里府著名海濱度假區邦賢（Bang Saen）遊玩，凌晨3時在海灘附近加油站上廁所，從地板的水漬倒映發現人影，一度以為是「撞鬼」，仔細一看懷疑是有人躲藏，終揭發1名男子躲在廁間6小時偷拍女性如廁...

川普選舉陰謀論影片…歐巴馬夫婦被P圖成猴子 民主黨氣炸：令人作嘔

美國總統川普今天在社群媒體平台上發布一則選舉陰謀論影片，內容將前總統歐巴馬及其妻子蜜雪兒．歐巴馬的頭像P圖到猴子的身上，...

好心載路邊哭泣醉女回家 英國準爸爸遭誣告性侵傻眼

英國一名女子在外面喝酒喝到掛，路過的一名好心人見狀停下車子送女子回家，想不到女子竟反過來誣告對方性侵。男子因此被捕入獄30小時，差點背負莫須有的罪名，幸好調查最後還男子清白，而誣告的女子則因此要入獄服刑兩年。

艾普斯坦與伍迪艾倫交好 曾助安排參觀白宮、信件稱晚宴「服務周到」

外界已知美國名導伍迪艾倫與已故性犯罪富豪艾普斯坦是好友，不過美國司法部近日公布的文件又進一步證明兩人交情深厚，例如伍迪艾...

FBI也沒輒！蘋果「鎖定模式」超強悍功能曝光 有效阻擋手機被取證

美國聯邦調查局（FBI）近日在一宗涉及新聞工作者的調查中，再度碰上數位取證的技術高牆。即使依法扣押當事人的iPhone，...

美國佛州寒流急凍下「綠鬣蜥雨」2天捕獲5千隻…他撿屍做三杯蜥Taco

美國佛羅里達州近日受寒流影響，迎來歷史性低溫。趁著這波寒流，當局展開圍捕綠鬣蜥行動，短短2天就抓獲5000多隻綠鬣蜥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。