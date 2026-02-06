好心載路邊哭泣醉女回家 英國準爸爸遭誣告性侵傻眼

英國一名女子在外面喝酒喝到掛，路過的一名好心人見狀停下車子送女子回家，想不到女子竟反過來誣告對方性侵。男子因此被捕入獄30小時，差點背負莫須有的罪名，幸好調查最後還男子清白，而誣告的女子則因此要入獄服刑兩年。

英國五寶媽酒後誣告好心人性侵，害無辜準爸爸被捕關了30小時、差點毀掉人生，最終真相曝光，她也因此被判刑兩年，成為假指控的代價警示案例。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，38歲的瓊斯（Rachael Jones）某天深夜醉酒，在回家路上與計程車司機口角，結果被司機趕下車。當時她赤腳站在路邊哭泣，33歲的烏拉（Salim Ullah）開車經過，看見女子情緒崩潰，於是出於善意停車關心，還主動將女子安全送到家。

令人傻眼的是，瓊斯在下車時要求要擁抱烏拉，被烏拉拒絕後疑似心生不滿，竟向警方謊稱自己遭烏拉與另兩名巴基斯坦男子「騙上車輪姦」。她騙警方自己遭受死亡威脅，宣稱性侵長達45分鐘等，害得烏拉被警方逮捕，也成為社區的話題人物。

幸好烏拉提供車內完整影片，證明自己整趟行程都沒有不當行為。他無奈地說，自己妻子當時懷孕六個月，這場鬧劇讓全家陷入極大壓力之中，他甚至擔心自己會無法陪伴妻子生產。

英國切斯特刑事法院（Chester Crown Court）負責審理此案，法官艾佛瑞特（Steven Everett）表示，瓊斯的行為對無辜者造成傷害，更讓社會對「幫助落難女性」產生恐懼，是對受害者的二度傷害。此舉妨害司法公正，因此判瓊斯入獄服刑兩年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康