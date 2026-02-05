「一年死2個都沒事！」美12歲少女意外溺斃 潛水學校冷血內幕曝光

美國德州日前發生一起令人痛心的潛水意外，12歲少女戴倫（Dylan Harrison）在參加潛水考證課程時不幸溺斃。原本這被視為一場單純意外，但家屬近日正式提告，並揭發潛水學校極度冷血的內幕。起訴書指出，學校負責人竟曾在內部會議中向教練團喊話，聲稱保險公司會處理賠償，「一年死2個人公司也會沒事」，輕蔑人命的態度引發家屬怒火。

綜合外媒報導，這起悲劇發生於2025年8月。戴倫為了與家人共同探索海底世界，前往德州特勒爾（Terrell）的「潛水牧場」（The Scuba Ranch）參加潛水證照課程。沒想到，身材嬌小的戴倫在訓練過程中突然失蹤，約30分鐘後被尋獲時已在水下約14公尺處身亡，口中的呼吸調節器也已脫落。

家屬在今年1月30日遞交長達41頁的起訴書，其中最令人震驚的是一段由員工於2017年暗中拍攝的影片。影片中，潛水器具公司（Scubatoys）的負責人強森（Joseph Johnson）曾在某次會議期間不在乎地說，「據我所知，我們已經害死4、5個人了，連個法律證詞都沒做過。反正保險公司會處理賠償，即使一年死2個人，公司都還撐得住」。

更讓家屬心碎的是，事發當天助教曾承諾「絕不會讓妳女兒離開視線」，但戴倫失蹤後，教練與助教不僅被目擊離開現場，甚至在搜救初期被指控態度消極、不予引導，導致黃金搜救時間被白白浪費。當時搜救隊出動時，教練甚至被媒體發現身上是「乾的」，顯見並未在第一時間下水尋人。

起訴書指出，戴倫遇難後，其氣瓶內的空氣仍有55%的剩餘量，顯示器材並未發生故障。家屬認為，校方的疏忽與冷血的管理文化才是奪走女兒性命的主因。這起訴訟不僅針對潛水學校，也包含相關認證機構（NAUI），要求賠償並進行陪審團審判。目前，涉事公司已在訴訟提起後的隔天（1月31日）宣布永久停業，結束28年的經營；而涉案教練也已被無限期停職。