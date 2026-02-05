快訊

吃冰吃到送醫 她1常見行為害食物中毒…慘住院一個月嘆「差點死掉」

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人愛吃冰，即使天氣轉涼也不會影響吃冰的心情。示意圖／ingimage
許多人愛吃冰，即使天氣轉涼也不會影響吃冰的心情。示意圖／ingimage

許多人愛吃冰，即使天氣轉涼也不會影響吃冰的心情。不過，近日一名日本網友透露，表姊先前因為吃了「重新冷凍的冰淇淋」後，竟讓身體感到嚴重不適，最後甚至住院治療，讓他忍不住直呼「真是嚇死我了！」

原PO稱，最近和好久不見的表姊見面聊天時，對方分享了自己某次可怕的吃冰經驗。表姊表示，她曾經將過期又融化的冰淇淋放回冰箱，等過段時間再拿出來食用時，竟引發食物中毒跟嚴重脫水，最後甚至在加護病房待了1個月才出院，感嘆自己「差點因為吃冰淇淋死掉」。

貼文曝光，立刻引起日本網友討論，「吃冰竟然會讓人進加護病房！」、「太可怕了」、「我要立刻把放在家裡冰箱很久的冰淇淋丟掉」、「沒想到重新冷凍的冰淇淋，竟然這麼危險」。

據外媒《Daily Mail》報導，美國曾發生有5人吃下被李斯特菌污染的冰淇淋而住院，最後導致3人死亡。報導稱，李斯特菌能在低溫環境中生存，最容易被污染的食品是肉製品、乳製品和蔬菜等。因此，就算冰淇淋在室溫下融化後，將其再次放回冷凍庫，就有可能已經被李斯特菌污染。

依據衛福部官網介紹，感染李斯特菌症恐出現發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，若為侵襲性感染，可能導致敗血症及中樞神經系統感染，並伴隨死亡風險。

日本 冰淇淋 冰箱 食物中毒
