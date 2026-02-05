快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

開搶上億遺產？時尚老佛爺遺囑指定留給愛貓 神秘人突現身提異議

聯合新聞網／ 綜合報導
綜合外媒報導，已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，近日再度掀起波瀾。圖／美聯社
綜合外媒報導，已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，近日再度掀起波瀾。圖／美聯社

綜合外媒報導，已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，近日再度掀起波瀾。這位2019年因病辭世、享壽85歲的設計大師，生前名下財產估計高達2.3億美金（約新台幣72億元），原本幾乎全數留給身邊親近人士與愛貓，如今卻傳出遺囑遭人提出法律挑戰，讓多年未往來的血親家族意外重返檯面。

外媒指出，拉格斐於2016年4月完成的遺囑，近日被一名身分未公開的關係人提出異議，正式進入法律程序。若法院最終裁定遺囑無效，依照法國繼承法規定，其遺產將改由法定繼承人分配，等同為原本被完全排除在外的外甥、外甥女們打開爭產大門。

事實上，拉格斐終身未婚、膝下無子，兩名姊妹克莉絲汀（Christiane）與提亞（Thea）也早已先他離世。若遺囑被推翻，受益者將是姊妹的子女，包括旅居美國多年的外甥與外甥女，以及現年82歲的外甥女舒倫堡女伯爵（Thoma Gräfin von der Schulenburg）。

外媒指出，克莉絲汀於1950年代移民美國，定居康乃狄克州並育有4名子女，其中一子早年因車禍身亡，其餘子女如今皆可能成為潛在繼承人。儘管家族關係疏離，拉格斐仍曾於1992年親自為其中一名外甥女設計婚紗。

不過，拉格斐與家族的疏遠早已不是新聞。外媒透露，他自1974年後便未再與姊姊見面，且在2023年以他為主題的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）中，家族成員也未受邀出席。有家族成員甚至曾公開表示，雙方多年毫無聯繫，即便獲得遺產也未必會接受。

依照原遺囑內容，拉格斐將大部分財產留給他口中的「真正家人」，包括多年貼身助理塞巴斯汀・瓊多（Sébastien Jondeau）、教子哈德森・克羅尼（Hudson Kroenig），以及兩名與他關係密切的男性模特兒。

至於外界最關注的，莫過於拉格斐生前極度寵愛的愛貓「Choupette」。他曾表示，自己不僅會讓寵物貓同桌用餐、睡在枕頭間，甚至還會讓牠使用平板電腦。消息人士指出，由於拉格斐早已為愛貓妥善安排後半生，包含預留約150萬美元（約新台幣4755萬元）資金與專人照顧房產，因此即便官司開打，這位「時尚圈最富有的貓」或許可以繼續牠奢侈的生活。

此外，拉格斐遺產目前仍面臨另一項隱憂。外媒指出，法國稅務機關正調查他生前主要居住地是否實際位於巴黎而非摩納哥，若調查屬實，恐涉及高達2000萬至5000萬美金（約新台幣6.3億至15億元）的補稅問題，為這場遺產風波再添變數。

遺產 美國 寵物 Karl Lagerfeld 繼承人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

一抱秒飆淚！小泉進次郎「抱娃」淪嬰兒崩潰秀 媽媽卻狂排隊

要求高級泡泡浴！東大教授爆收賄醜聞 出1怪招將性招待變學術研究

澳洲女遊客「吊掛纜車」魂斷滑雪場 日警公布死因：腦部缺氧

相關新聞

開搶上億遺產？時尚老佛爺遺囑指定留給愛貓 神秘人突現身提異議

綜合外媒報導，已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，近日再度掀起波瀾。這位2019年因病...

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

美國一名女子只是習慣性「轉脖子」放鬆，沒想到竟然引發中風，甚至一度差點失明，讓她和家人都嚇壞了。

芝城9歲童模仿TikTok微波加熱玩具 打開時爆裂害他燙傷

芝加哥羅耀拉醫學中心(Loyola Medicine)發出警告稱，一項在TikTok流傳的危險挑戰已導致伊利諾州普萊恩菲...

巴黎女廚師赴日研修大喊「應該早點來」！法國8千元課程 日本不到20元

據日媒Hint-Pot報導，由居住日本的法國YouTuber Amandine經營的頻道「BonSoirTV」發布了一支影片。為了支持同為法及的廚師Lise在巴黎開拉麵店的夢想，Amandine帶著夫婦倆前往著名的「金屬工藝之都」新潟縣三条市，造訪「三条鍛冶道場」學習如何保養刀具。

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

羅馬教堂天使畫像「撞臉」義大利總理梅洛尼 引發爭議後遭移除

羅馬市中心一座教堂壁畫上的天使，因修復後容貌神似義大利總理梅洛尼引發爭議。義媒報導，在梵蒂岡要求下，爭議畫像已被移除，將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。