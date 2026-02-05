快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

聽新聞
0:00 / 0:00

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
女子只是轉動脖子放鬆，沒想到就因此中風。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子只是轉動脖子放鬆，沒想到就因此中風。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國一名女子只是習慣性「轉脖子」放鬆，沒想到竟然引發中風，甚至一度差點失明，讓她和家人都嚇壞了。

ODDITYCENTRAL報導，事發當天，費爾薩格（KayLynne Felthager）從賣場開車回家，因為覺得頭痛加上肩頸僵硬，轉動了一下脖子，試圖放鬆肌肉，當下還發出「喀」一聲。因為她很常做這個動作，雖然當下有一股異常的疼痛感，她卻沒有放在心上，就這樣回家了。

不過費爾薩格到家以後，疼痛不但沒有消失，還持續好幾天。她本來想靠止痛藥硬撐，卻在第五天時病情急速惡化。當天她在化妝時，右眼突然出現一道刺眼白光，接著就瞬間眼前全黑，短暫失明約15分鐘才恢復。她原以為只是偶發不適，沒想到隨後她就感到右半邊身體麻木刺痛，連說話能力都出問題。

丈夫察覺異狀後立刻將她送醫，這才知道費爾薩格中風了。醫師詢問後表示，女子應該是前幾天轉脖子時，導致頸動脈剝離，接著形成血栓才會引發中風。幸好血塊後來溶解，女子無須手術，也順利保住性命。

據台大醫院神經部資料顯示，頸動脈剝離較容易發生在年經人身上，通常都是因外傷造成的。發生頸動脈剝離的病人，可能會出現搏動性頭痛，或是頸部、下巴及喉部疼痛。如有類似症狀出現，民眾務必立即就醫，日常也應避免過度的頸部按摩，小心運動傷害。

中風
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

健身模特兒練腹肌差點高潮 竟是正常生理反應

愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

370萬人圍觀！媽媽腋下長出第三乳頭 醫學真相曝光

相關新聞

開搶上億遺產？時尚老佛爺遺囑指定留給愛貓 神秘人突現身提異議

綜合外媒報導，已故時尚傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）留下的龐大遺產，近日再度掀起波瀾。這位2019年因病...

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

美國一名女子只是習慣性「轉脖子」放鬆，沒想到竟然引發中風，甚至一度差點失明，讓她和家人都嚇壞了。

芝城9歲童模仿TikTok微波加熱玩具 打開時爆裂害他燙傷

芝加哥羅耀拉醫學中心(Loyola Medicine)發出警告稱，一項在TikTok流傳的危險挑戰已導致伊利諾州普萊恩菲...

巴黎女廚師赴日研修大喊「應該早點來」！法國8千元課程 日本不到20元

據日媒Hint-Pot報導，由居住日本的法國YouTuber Amandine經營的頻道「BonSoirTV」發布了一支影片。為了支持同為法及的廚師Lise在巴黎開拉麵店的夢想，Amandine帶著夫婦倆前往著名的「金屬工藝之都」新潟縣三条市，造訪「三条鍛冶道場」學習如何保養刀具。

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

台灣背包客洪采薇（Tsai-Wei Hung，譯音）2024年在澳洲犯下連環報復事件。她因被逐出合租屋心生怨恨，情緒似乎...

羅馬教堂天使畫像「撞臉」義大利總理梅洛尼 引發爭議後遭移除

羅馬市中心一座教堂壁畫上的天使，因修復後容貌神似義大利總理梅洛尼引發爭議。義媒報導，在梵蒂岡要求下，爭議畫像已被移除，將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。