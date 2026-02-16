快訊

55歲養生男狂日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」腎臟變80歲

美國伊朗會談前夕…伊官員釋談判彈性 盼3經濟合作「要讓美賺得到」

金馬迎春！除夕習俗禁忌一次看 招財納福過好年

聽新聞
0:00 / 0:00

全程直播「一年不出房門」 美國男為減肥展開極端孤立實驗

聯合新聞網／ 綜合報導
男子為了減肥要將自己關在房間一年，並全程直播。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子為了減肥要將自己關在房間一年，並全程直播。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國猶他州一名男子計劃把自己關在房間一年，與家人隔離，並全天候直播這一年的生活。他希望透過這項挑戰「重建人生」，建立良好習慣，消息一曝光後在網路上引發許多討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，49歲男子波伊斯（Skip Boyce）在今（2026）年1月10日開始走進臥室反鎖房門，正式展開為期365天的自我隔離計畫。他在YouTube開啟24小時直播，接下來這一年的生活全都公開在世人眼前，希望能夠因此調整生活節奏。

波伊斯強調，在這段時間內，他不會離開房間，也不會關直播，不論是睡覺、運動、閱讀、寫作還是做飯，全都在房間內一口氣完成。為了展開這個挑戰，他重新布置家中本來就有浴室的房間，放了簡單的健身設備，希望能夠讓自己在這一年的過程當中減肥成功。

他表示，妻子非常支持他的決定，之前他和妻子就曾遠距離經營過關係，因此他認為只是隔著一個房門應該不會對雙方感情有所影響。雖然他要在房間內自給自足，其實還是得靠妻子幫他把食材送到門口，但波伊斯會自己料理健康的食物來減重。

他表示，自己這麼做不是為了引人注意，只是過去兩年身心狀況都很差，他希望透過極端的限制來改掉壞習慣、重建自律與生活節奏。波伊斯說，開始「隔離」後，他不只變得更規律運動、飲食更健康，甚至也戒掉一直以來愛喝可樂的習慣。

不過，許多網友認為長期與外界隔離，可能會造成負面心理影響。有網友留言：「人需要陽光、社交、空氣與活動，這（挑戰）不是自律，是慢性傷害。」面對外界質疑，波伊斯說自己還是會堅持計畫，將努力到2027年1月10日才會結束這項挑戰。

直播 減肥

延伸閱讀

愛美變災難！做美甲意外感染 美國女子被迫截肢

370萬人圍觀！媽媽腋下長出第三乳頭 醫學真相曝光

健身模特兒練腹肌差點高潮 竟是正常生理反應

神經科醫師點名傷腦習慣 不戒恐「打亂神經系統」

相關新聞

全程直播「一年不出房門」 美國男為減肥展開極端孤立實驗

美國猶他州一名男子計劃把自己關在房間一年，與家人隔離，並全天候直播這一年的生活。他希望透過這項挑戰「重建人生」，建立良好習慣，消息一曝光後在網路上引發許多討論。

半裸開創新賽道？日網紅跳「雙指舞」極限擦邊 網炎上轟：三流才賣肉

靠「擦邊球」開創網紅新賽道？日本女網紅愛理以舞者自稱，多次在社群平台更新「驚險迴避走光」的跳舞影片，近日她上傳一段「雙指舞」短片，敞露半邊胸部後一邊遮胸一邊跳舞...

震驚外交圈！「迷糊大使」丟機密後又出事 帶小26歲正妹助理爽住官邸

英國駐北約（NATO）大使蘭普斯利（Angus Lapsley）近日再度陷入輿論風暴。現年...

影／「Jet2 Holiday」高空爆亂鬥？英廉航乘客走道互毆 機艙見血急改降

英國廉航Jet2一架航班在9100公尺高空爆發乘客大亂鬥，目擊者拍攝畫面顯示多名乘客在機艙走道互毆扭打，尖叫與咒罵聲四起...

「女賭神」曹紅靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

50年是條長河，1萬8263個日子，世界日報都在新聞現場，沒有一天缺席。今天介紹的是有「女賭神」之稱的曹紅，靠21點翻身的傳奇人生，故事甚至被好萊塢拍成電影。

男子用「36個戀愛問題」攻略AI女友 效果讓人失望

西洋情人節將至，一名男子鎖定「AI女友」，要測試心理學家提出的「36個戀愛問題」是否真的能讓「人」墜入愛河。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。