你的孩子不是你的孩子？美白人夫婦生出黑人嬰兒 診所竟搞「人命烏龍」

美國佛羅里達州一對白人夫婦近日怒告當地一家生殖診所，指診所嚴重失誤，鬧出「人命烏龍」，誤將他人胚胎誤植入女方體內，致其生下一名「黑人嬰兒」。夫妻懷疑有誤後，基因檢測證實孩子與兩人無血緣關係。

《紐約郵報》報導，訴訟文件顯示，妻子斯科爾（Tiffany Score）和丈夫米爾斯（Steven Mills）於2020年在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）生育診所IVF Life儲存3個胚胎，用於體外受精（IVF，又稱「試管嬰兒」）。

2025年3月，診所將胚胎植入女方身體，同年12月產女。孩子出生後，外觀卻明顯是一名黑人嬰兒。這對新晉父母稱，他們兩人都是白種人，意識到情況不對勁。夫婦進行基因檢測後，證實孩子並非親生。

報道指，這對夫婦在懷孕期間已與孩子（Shea）建立「強烈的情感紐帶」，他們願意撫養孩子，但認為有法律和道德義務讓孩子與親生父母團聚，並心碎是否另有其人獲得自身的胚胎。該訴訟尋求法院採取緊急行動，迫使診所通知所有患者，進行廣泛基因檢測，並披露是否有其他家庭或受到胚胎混淆影響。

加拿大環球新聞報導，斯科爾的妹妹創建一個GoFundMe頁面，以幫助其支付大量醫療費用，包括先前的IVF費用、心理健康治療費用等，至今籌集逾1萬美元（約新台幣31萬元）。此外，該資金將用於尋找Shea親生父母以及夫婦二人的胚胎下落。

文章授權轉載自《香港01》