快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

聽新聞
0:00 / 0:00

你的孩子不是你的孩子？美白人夫婦生出黑人嬰兒 診所竟搞「人命烏龍」

香港01／ 撰文：陳楚遙
美國一對白人夫婦怒告當地一家生殖診所，指診所誤將他人胚胎誤植入女方體內，致其生下一名「黑人嬰兒」。示意圖／AI生成
美國一對白人夫婦怒告當地一家生殖診所，指診所誤將他人胚胎誤植入女方體內，致其生下一名「黑人嬰兒」。示意圖／AI生成

美國佛羅里達州一對白人夫婦近日怒告當地一家生殖診所，指診所嚴重失誤，鬧出「人命烏龍」，誤將他人胚胎誤植入女方體內，致其生下一名「黑人嬰兒」。夫妻懷疑有誤後，基因檢測證實孩子與兩人無血緣關係。

《紐約郵報》報導，訴訟文件顯示，妻子斯科爾（Tiffany Score）和丈夫米爾斯（Steven Mills）於2020年在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）生育診所IVF Life儲存3個胚胎，用於體外受精（IVF，又稱「試管嬰兒」）。

2025年3月，診所將胚胎植入女方身體，同年12月產女。孩子出生後，外觀卻明顯是一名黑人嬰兒。這對新晉父母稱，他們兩人都是白種人，意識到情況不對勁。夫婦進行基因檢測後，證實孩子並非親生。

報道指，這對夫婦在懷孕期間已與孩子（Shea）建立「強烈的情感紐帶」，他們願意撫養孩子，但認為有法律和道德義務讓孩子與親生父母團聚，並心碎是否另有其人獲得自身的胚胎。該訴訟尋求法院採取緊急行動，迫使診所通知所有患者，進行廣泛基因檢測，並披露是否有其他家庭或受到胚胎混淆影響。

加拿大環球新聞報導，斯科爾的妹妹創建一個GoFundMe頁面，以幫助其支付大量醫療費用，包括先前的IVF費用、心理健康治療費用等，至今籌集逾1萬美元（約新台幣31萬元）。此外，該資金將用於尋找Shea親生父母以及夫婦二人的胚胎下落。

延伸閱讀：

馬斯克否認曾計劃去「蘿莉島」 女兒反指郵件內容屬實

試管嬰兒出生不久確診腎病綜合症惹夫婦質疑 醫院被判擔責10%

文章授權轉載自《香港01》

美國 試管嬰兒 父母 基因檢測
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

你的孩子不是你的孩子？美白人夫婦生出黑人嬰兒 診所竟搞「人命烏龍」

美國佛羅里達州一對白人夫婦近日怒告當地一家生殖診所，指診所嚴重失誤，鬧出「人命烏龍」，誤將他人胚胎誤植入女方體內，致其生下一名「黑人嬰兒」。夫妻懷疑有誤後，基因檢測證實孩子...

13歲兒獨游4小時求救 澳洲母憶當下「徹底惡夢」：人生最艱難決定之一

澳洲13歲少年奧斯汀（Austin Appelbee）日前在西澳省西南部海域度假時，家人乘坐立槳與獨木舟遭海浪捲往外海，...

65歲億萬富翁動「陰莖增大手術」驟逝！驗屍結果逆轉 無照醫仍判刑

一名65歲富商2019年在法國接受陰莖增大手術時，死在手術台上。警方初期以過失致死偵辦，不過驗屍報告出爐後，更換調查方向。

記得攀登101的霍諾德，卻遺忘從101墜落的伙伴？

台北101大樓前的南側廣場，有7座彩色琉璃紀念碑「伙伴碑」。碑上刻有所有參與建設者的名字，同時紀念331地震的5名工殤者：林建成、孫同英、陳又禎、陳信陽、陳錦水，以及後來因大樓電梯作業感電辭世的工人張達權。

英「螞蟻大盜」專掃甜食 5秒閃電搜刮整排巧克力還自備購物袋

英國近期接連發生手法令人咋舌的超商竊盜案，過程全被店內監視器完整記錄。一名身手矯捷的竊賊闖入店內，竟在短短5秒內將貨架上的巧克力掃入懷中逃逸。另一名竊賊則展現了對甜食的異常執著，自備購物袋狂塞24樣甜點直到爆滿。目前這兩名「螞蟻大盜」皆已被當地警方逮捕入獄。

她死前決定把臉留給陌生人 西班牙完成全球首例特殊臉部移植

西班牙巴塞隆納知名的瓦爾德赫布龍大學醫院（Vall d'Hebron）2日表示，已完成一項具開創性的臉部移植手術；該名女...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。