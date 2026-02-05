聽新聞
巴黎女廚師赴日研修大喊「應該早點來」！法國8千元課程 日本不到20元
據日媒「Hint-Pot」報導，居住於日本的法國YouTuber Amandine，在其經營的頻道「BonSoirTV」發布了一支影片。為了支持同為法籍的廚師Lise在巴黎開拉麵店的夢想，Amandine帶著夫婦倆前往著名的「金屬工藝之都」新潟縣三条市，造訪「三条鍛冶道場」學習如何保養刀具。
Lise表示，日本刀在法國廚藝界極受推崇。她回憶剛入行時，曾因擁有一把高品質的日本柳刃刀具，而被嚴肅的副料理長讚不絕口，讓她的工作有了好的開始。為了尊重職人打造的工具，她曾在法國報名磨刀課程，當時兩小時的學費高達200歐元（依當時匯率約新台幣8,000元）。
但當她詢問三条鍛冶道場負責人費用時，對方竟回答：「如果只是體驗磨刀課程，費用是90日圓（約新台幣18元）。」這巨大的價格差異讓Lise瞬間講不出話來，連一旁的Amandine都不可置信地反覆確認：「不是900日圓，也不是9000日圓，是真的只要90日圓嗎？」雖然這是在購買刀具前提下的優惠體驗，但比起法國的驚人天價，日本這種近乎免費的技術傳承環境，仍讓兩人羨慕不已。
影片曝光後引發熱議，有熟悉刀具的日本網友指出：「西洋刀具設計上原本就不太考慮『研磨』這件事，且歐洲缺乏優質磨刀石產地，這也導致日本的研磨技術顯得獨一無二。」網友也建議，其實不需昂貴的天然磨刀石，使用一般人造砥石搭配每週研磨，就能讓日本鋼刀維持極佳利度，這正是日本刀具工藝與砥石相輔相成的奧妙之處。
