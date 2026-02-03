快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

65歲億萬富翁動「陰莖增大手術」驟逝！驗屍結果逆轉 無照醫仍判刑

聯合新聞網／ 綜合報導
手術示意圖。路透
手術示意圖。路透

一名65歲富商2019年在法國接受陰莖增大手術時，死在手術台上。警方初期以過失致死偵辦，不過驗屍報告出爐後，更換調查方向。

根據《鏡報》《巴黎人報》報導，這位億萬富翁是比利時籍以色列裔鑽石商拉尼亞多（Ehud Arye Laniado），受性功能障礙困擾，長年造訪法國巴黎一間診所接受治療，長期服用血管擴張劑等藥物。

直至2019年，拉尼亞多照舊前來接受陰莖增大手術時，雖表示腹部疼痛，但仍堅持醫生繼續手術，最後在手術台上心臟病死亡。事發當下，手術醫師曾施以心肺復甦術，但仍無法挽回拉尼亞多，辯護律師認為，心臟驟停可能發生在任何地方，「如果披薩店裡發生這種情況，披薩師傅會被起訴嗎？」

初期警方以手術中過失致死起訴主刀醫師及助理醫師，不過驗屍報告指出，是拉尼亞多長期服用多種藥物，導致突發心臟病死亡，與手術本身無關。

最終兩名醫師因未及時提供協助、藥物犯罪、無照等罪刑遭永久禁止行醫，且分別被處以5萬歐元（約新台幣186萬元）罰款、緩刑15個月，以及2萬歐元（約新台幣74萬元）罰款、緩刑 12 個月。

手術 死亡 陰莖 心臟病 富翁 鑽石 醫師

延伸閱讀

登喜馬拉雅山遇暴風雪…網紅零下10度凍死 比特犬不吃不喝4天「忠心守屍」

長者髖部骨折一年內致死率逾2成 48小時搶救手術成關鍵

台中榮總爆醫療爭議！疑讓廠商代開刀 退輔會：當事醫師暫停手術配合調查

NBA／傳11隊想交易字母哥！薪資專家分析勇士籌碼優勢最大

相關新聞

記得攀登101的霍諾德，卻遺忘從101墜落的伙伴？

台北101大樓前的南側廣場，有7座彩色琉璃紀念碑「伙伴碑」。碑上刻有所有參與建設者的名字，同時紀念331地震的5名工殤者：林建成、孫同英、陳又禎、陳信陽、陳錦水，以及後來因大樓電梯作業感電辭世的工人張達權。

英「螞蟻大盜」專掃甜食 5秒閃電搜刮整排巧克力還自備購物袋

英國近期接連發生手法令人咋舌的超商竊盜案，過程全被店內監視器完整記錄。一名身手矯捷的竊賊闖入店內，竟在短短5秒內將貨架上的巧克力掃入懷中逃逸。另一名竊賊則展現了對甜食的異常執著，自備購物袋狂塞24樣甜點直到爆滿。目前這兩名「螞蟻大盜」皆已被當地警方逮捕入獄。

65歲億萬富翁動「陰莖增大手術」驟逝！驗屍結果逆轉 無照醫仍判刑

一名65歲富商2019年在法國接受陰莖增大手術時，死在手術台上。警方初期以過失致死偵辦，不過驗屍報告出爐後，更換調查方向。

她死前決定把臉留給陌生人 西班牙完成全球首例特殊臉部移植

西班牙巴塞隆納知名的瓦爾德赫布龍大學醫院（Vall d'Hebron）2日表示，已完成一項具開創性的臉部移植手術；該名女...

「一戰炮彈」塞直腸…法國24歲男下腹劇痛就醫 警急召拆彈專家

法國一名24歲年輕男子1月31日晚因下腹劇痛就醫，並告知醫生自己「塞了東西」進肛門。醫生開刀後大驚，發現塞入直腸的異物竟是一顆長16公分的第一次世界大戰時期炮彈。醫療團隊於是立刻報警，警方急召拆彈專家

狂賺58萬倍！日本賽馬彩金新紀錄 1人花20元連中3冷門撈千萬

綜合日媒UMATOKU和Daily的報導，近日日本賽馬出現堪稱「神級中獎」的一幕。中央賽馬會（JRA）31日在小倉賽馬場的第6場比賽，爆出史上最高獎金紀錄：18號超冷門馬奪冠、17號冷門馬第二、10號馬第三，讓「猜中前三名且順序完全正確」的投注組合，一口氣開出5836萬7060日圓（約1180萬台幣）的驚人獎金，而且全場只有1張彩券押中，網路瞬間嗨翻，直呼「100日圓變5000萬日圓，這夢也太狂了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。