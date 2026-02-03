英「螞蟻大盜」專掃甜食 5秒閃電搜刮整排巧克力還自備購物袋

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
英國出現專偷甜食的竊盜案。巧克力示意圖。 圖／Ingimage
英國出現專偷甜食的竊盜案。巧克力示意圖。 圖／Ingimage

英國近期接連發生手法令人咋舌的超商竊盜案，過程全被店內監視器完整記錄。一名身手矯捷的竊賊闖入店內，竟在短短5秒內將貨架上的巧克力掃入懷中逃逸。另一名竊賊則展現了對甜食的異常執著，自備購物袋狂塞24樣甜點直到爆滿。目前這兩名「螞蟻大盜」皆已被當地警方逮捕入獄。

據日媒「FNN」報導，第一起案件發生在英國某便利商店。監視器畫面顯示，一名穿連帽上衣、試圖遮掩臉部的男子大步走進店內。他目標明確，毫不猶豫地走向糖果貨架，隨即「神速」行竊。只見他雙手抱著大量巧克力，轉身衝出店門。從進店到逃逸，整個過程僅花5秒鐘，動作快到讓人驚訝。

當地警方指出，這名40歲的男子正處於緩刑期間，卻不知悔改持續犯案。據統計，他以此手法前後行竊多達16次，盜竊商品總價值約42萬日圓（約新台幣8萬5千元）。

另一起案件則發生在一家超市的甜點區。一名男子起初看似在挑選商品，卻突然從衣服內掏出預藏的購物袋，接著瘋狂將架上甜點掃進袋子。即使袋子已經塞得滿滿，仍繼續掃貨，後經確認至少塞入了24樣甜點。這名「甜點大盜」最後也被警方鎖定身分，與前面的巧克力大盜一樣，都被送進監獄服刑。

