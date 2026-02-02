「一戰炮彈」塞直腸…法國24歲男下腹劇痛就醫 警急召拆彈專家
法國一名24歲年輕男子1月31日晚因下腹劇痛就醫，並告知醫生自己「塞了東西」進肛門。醫生開刀後大驚，發現塞入直腸的異物竟是一顆長16公分的第一次世界大戰時期炮彈。醫療團隊於是立刻報警，警方急召拆彈專家和消防人員前來處理；現場拉起安全警戒線，大批醫護人員和病患被要求撤離，場面一度混亂。
綜合外媒報導，這宗離奇事件發生在法國西南部城市土魯斯（Toulouse），該名年輕男子周六深夜前往當地隆格伊醫院（Rangueil Hospital），僅向醫生說有「物體塞入直腸」，感到劇痛難耐，惟他並未說明具體塞了什麼。
醫生開刀做手術時，醫療團隊才驚悉事態嚴重。據當地警方消息人士透露，「在取出異物過程中，醫生才意識到那是一枚一戰時期的炮彈，長約16公分、寬約4公分」。
拆彈專家翌日凌晨到場後，隨即對炮彈進行檢查。經過確認之後，該杖一戰時期炮彈已不構成危險，但炮彈的來源仍有待釐清。
現時，該名男子仍在在術後恢復中，並繼續留在醫院接受觀察；他有可能因違反法國武器法而面臨控告。圖盧茲檢察官辦公室已經正式展開調查，希望釐清整件事件的來龍去脈。
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言