「一戰炮彈」塞直腸…法國24歲男下腹劇痛就醫 警急召拆彈專家

香港01／ 撰文／羅保熙
法國一名24歲年輕男子1月31日晚因下腹劇痛就醫，並告知醫生自己「塞了東西」進肛門。救護車示意圖／AI生成
法國一名24歲年輕男子1月31日晚因下腹劇痛就醫，並告知醫生自己「塞了東西」進肛門。醫生開刀後大驚，發現塞入直腸的異物竟是一顆長16公分的第一次世界大戰時期炮彈。醫療團隊於是立刻報警，警方急召拆彈專家和消防人員前來處理；現場拉起安全警戒線，大批醫護人員和病患被要求撤離，場面一度混亂。

綜合外媒報導，這宗離奇事件發生在法國西南部城市土魯斯（Toulouse），該名年輕男子周六深夜前往當地隆格伊醫院（Rangueil Hospital），僅向醫生說有「物體塞入直腸」，感到劇痛難耐，惟他並未說明具體塞了什麼。

醫生開刀做手術時，醫療團隊才驚悉事態嚴重。據當地警方消息人士透露，「在取出異物過程中，醫生才意識到那是一枚一戰時期的炮彈，長約16公分、寬約4公分」。

拆彈專家翌日凌晨到場後，隨即對炮彈進行檢查。經過確認之後，該杖一戰時期炮彈已不構成危險，但炮彈的來源仍有待釐清。

現時，該名男子仍在在術後恢復中，並繼續留在醫院接受觀察；他有可能因違反法國武器法而面臨控告。圖盧茲檢察官辦公室已經正式展開調查，希望釐清整件事件的來龍去脈。

文章授權轉載自《香港01》

法國 異物 手術 消防人員 第一次世界大戰

狂賺58萬倍！日本賽馬彩金新紀錄 1人花20元連中3冷門撈千萬

綜合日媒UMATOKU和Daily的報導，近日日本賽馬出現堪稱「神級中獎」的一幕。中央賽馬會（JRA）31日在小倉賽馬場的第6場比賽，爆出史上最高獎金紀錄：18號超冷門馬奪冠、17號冷門馬第二、10號馬第三，讓「猜中前三名且順序完全正確」的投注組合，一口氣開出5836萬7060日圓（約1180萬台幣）的驚人獎金，而且全場只有1張彩券押中，網路瞬間嗨翻，直呼「100日圓變5000萬日圓，這夢也太狂了。」

上班太累會變同志？ 大馬部長驚人言論挨批：別亂引用研究

馬來西亞首相署（宗教事務）部長祖基菲里（Zulkifli Hasan）近日陷入輿論風暴，他在國會的書面答覆中引用研究指出，工作壓力及社會因素可能是導致個人表現出「LGBT行為」的原因。此番言論一出，隨即在網路上引發軒然大波，遭批評將性傾向歸咎於外部壓力過於荒謬，部長隨後則緊急滅火，呼籲大眾不要斷章取義。

紐約5男女尋仇反遭「1打5」痛毆 16歲女店員身分竟是格鬥員

美國紐約州近日發生一宗青少年群毆事件，一段由X平台帳號「LASHYBILLS」於1月29日發布的影片顯示，一群青少年試圖集體欺凌當地一間披薩店16歲女店員，結果反遭對方「一打五」還擊。

銷量密碼？藥局1冷門商品放一年沒人買 換「這包裝」秒變熱銷貨

近年來全球掀起一陣「吉伊卡哇」（Chiikawa）旋風，這股熱潮現在甚至延燒到了藥局。一名日本藥劑師分享，店內...

