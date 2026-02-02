狂賺58萬倍！日本賽馬彩金新紀錄 1人花20元連中3冷門撈千萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本小倉賽馬開出天價彩金。賽馬示意圖。 圖／Ingimage
綜合日媒UMATOKUDaily的報導，近日日本賽馬出現堪稱「神級中獎」的一幕。中央賽馬會（JRA）31日在小倉賽馬場的第6場比賽，爆出史上最高獎金紀錄：18號超冷門馬奪冠、17號冷門馬第二、10號馬第三，讓「猜中前三名且順序完全正確」的投注組合，一口氣開出5836萬7060日圓（約台幣1180萬元）的驚人獎金，而且全場只有1張彩券押中，網路瞬間嗨翻，直呼「100日圓（約台幣20元）變5000萬日圓，這夢也太狂了」。

更誇張的是，這天的小倉賽場不只一場爆冷門。第8場、第10場也陸續出現最不被看好的馬衝進前三名的離奇局面，使得「猜前三名正確順序」的三連單獎金連連飆高，賽馬迷苦笑說小倉簡直變成「魔域」，甚至有人喊「乾脆全部都買才有機會」。

有網友分析這種神奇程度是「賠率58萬倍」，比台灣的大樂透還瘋狂，讓不少人感嘆賽馬的魅力就是「小錢也可能翻身」。不過也有網友提醒，泡沫經濟時期曾看過有人靠所謂的攻略買了台賓士車，但像賽馬、賽艇這類公營彩券本質仍是機率遊戲，「不可能有真正的必勝攻略」。

至於這種天價獎金怎麼領，也引發討論。有網友好奇能不能匯款到帳戶或行動支付？有人解答，日本賽馬彩金原則上以現金支付，若超過100萬日圓會走「大額付款窗口」，交出票券後由職員確認真偽，再領回現金，只能說這樣的畫面真的讓人充滿無限的想像。

彩券 大樂透 日本

