我說蛋黃呢？罕見「素顏蛋」讓全家看傻 原因出在母雞身上

根據日媒「ねとらぼ」的報導，一名網友分享母親做菜時的意外情景。有一天，網友まりさん的媽媽在廚房做菜做到一半，突然傳來一聲「欸——？！」的驚訝聲。まりさん立刻跑進廚房看，結果眼前景象讓人瞬間傻眼：媽媽剛打進碗裡的蛋，竟然是個空包彈！只有蛋白，完全看不到蛋黃。

這起「超罕見的雞蛋事件」近日在Threads引發討論。まりさん表示，家裡的雞蛋平常不是在超市買，而是固定向養雞場購買，幾乎天天都會用到。過去最常遇到「雙黃蛋」，但像這次「蛋黃直接消失不見」的狀況，母女倆都是第一次碰到，媽媽當場興奮到不行。

這類只有蛋白的蛋被稱為「無黃蛋」。通常是母雞在產蛋週期的早期所產，常見於年輕的母雞，還沒有建立正常的排卵機制時。也有可能是母雞在某些情況下，生殖系統偶爾不排出卵黃，只排出蛋白，導致生出只有蛋白的雞蛋；或者是環境或壓力的因素，影響母雞正常產蛋。不過，這種蛋仍可食用，まりさん一家最後也把它做成玉子燒吃掉，平安無事。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示大開眼界：「可以烤個美味的戚風蛋糕」、「還真的會發生這種事喔」、「第一次看到」、「蛋的素顏感也太強」。也有人分享自己也曾在高速公路的休息站販賣區買到「沒蛋黃的蛋」，意外引發一波「無黃卵見證分享」。