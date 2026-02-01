紐約5男女尋仇反遭「1打5」痛毆 16歲女店員身分竟是格鬥員

快訊

香港01／ 撰文／張涵語
紐約5名年輕男女到一間披薩店找麻煩，反遭16歲女店員「1打5」反擊。 圖擷自「LASHYBILLS」X平台
紐約5名年輕男女到一間披薩店找麻煩，反遭16歲女店員「1打5」反擊。 圖擷自「LASHYBILLS」X平台

美國紐約州近日發生一宗青少年群毆事件，一段由X平台帳號「LASHYBILLS」於1月29日發布的影片顯示，一群青少年試圖集體欺凌當地一間披薩店16歲女店員，結果反遭對方「一打五」還擊。挑起事端的女子最終眼眶骨折，需送院治療。據悉，英勇女店員為一名訓練有素的綜合格鬥（MMA）運動員，而群毆者本想拍攝霸凌影片上傳網路，但沒想到竟惹禍上身。

娛樂媒體網站HypeFresh報導，事發於1月28日，群毆者共有5名青少年，包括3名女孩和2名男孩。他們當時闖入一間位於紐約州蘭卡斯特（Lancaster）的「Pan Pizza Co.」披薩店，準備欺凌正在獨自負責櫃檯工作的16歲女孩葛蕾西（Gracie）。

影片顯示，挑起事端、身穿黑衣的女子後被葛蕾西重重地摔在地上，並重擊眼眶骨。原本拍攝影片的女子也遭到葛蕾西爆擊，最終導致拍攝畫面模糊不清。

報導引述消息人士指，挑起事端的女子疑似因在學校裡與葛蕾西產生過衝突，因此帶多人到對方工作的披薩店尋仇，結果卻遭葛蕾西打到落花流水。警方翻看閉路電視片段後，認為葛蕾西當時是出於自衛，因此不會向她提出起訴，但其他涉事人員則需要面對官司。

文章授權轉載自《香港01》

披薩 紐約 MMA 霸凌

