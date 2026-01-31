銷量密碼？藥局1冷門商品放一年沒人買 換「這包裝」秒變熱銷貨

近年來全球掀起一陣「吉伊卡哇」（Chiikawa）旋風，這股熱潮現在甚至延燒到了藥局。一名日本藥劑師分享，店內原本銷量平平、甚至一年只能賣出一支的「體溫計」，僅因換了包裝，銷量竟出現明顯成長，意外掀起討論。

一名日本藥劑師在社群平台X（原為Twitter）上驚訝發文，感嘆角色IP的強大魔力。原PO指出，原本一般的體溫計一年大概只能賣出一支左右，沒想到與吉伊卡哇聯名後，現在幾乎每周都能賣出一支。從他分享的照片中可以看到，原本外型單調、充滿醫療感的體溫計，印上了可愛的角色圖案並搭配亮眼的包裝後，瞬間從專業器材變成了粉絲爭相收藏的實用小物。

貼文曝光後，引來不少日本網友紛紛留言，「我也買了，哈哈」、「兒科護理師應該會很喜歡這款商品」、「哇！好可愛，不知道我家附近有沒有賣」、「只要換個包裝，什麼東西都能賣得出去」。

事實上，這並非日本民眾第一次搶購吉伊卡哇相關商品。去（2025）年，日本麥當推出「吉伊卡哇」的快樂兒童餐玩具，沒想到活動反應熱烈，多家門市玩具提早售罄，還出現許多黃牛將玩具高價轉售，甚至有人在拿到贈品後就將餐點丟棄，掀起熱議。

另外，台灣的悠遊卡公司曾於2024年銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，同樣是一開賣即秒殺。悠遊卡公司隨即表示，吉伊卡哇悠遊卡是「限時不限量」，讓一票台灣粉絲直呼感動，「太讚了！黃牛掰掰」、「雖然很少搭捷運，但還是要買」。