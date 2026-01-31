快訊

不僅飄異味 北車某知名旅館遭控床蝨到處爬！北市府下令全館清消

淫魔富豪新資料曝光 驚見英國前王子安德魯「四肢著地」跪趴女子

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

賣股票籌奪愛資金？房產大亨看上已婚女同事 開天價條件「離開妳老公」

聯合新聞網／ 綜合報導
身價近9億美元的房產大亨波雷格遭指控看上一名已婚女下屬，為了讓對方離開丈夫，竟然開出總價值逾200萬美元（約新台幣6319萬元）的條件。圖／AI生成
身價近9億美元的房產大亨波雷格遭指控看上一名已婚女下屬，為了讓對方離開丈夫，竟然開出總價值逾200萬美元（約新台幣6319萬元）的條件。圖／AI生成

美國地產界近日爆發一起驚人的「誘拐人妻」訴訟，身價近9億美元（約新台幣280億元）的房產大亨波雷格（Tamir Poleg），遭指控看上一名已婚女下屬，為了讓對方離開丈夫，竟然開出總價值逾200萬美元（約新台幣6319萬元）的條件，引發各界熱議。

綜合外媒報導，這起訴訟由麥可（Michael Steckling）發起，他指控房產經紀公司Real Brokerage的執行長波雷格，是導致他與妻子佩姬（Paige Steckling）婚姻破裂的元凶。麥可聲稱，兩人原本婚姻美滿、育有兩子，從未討論過離婚，直到波雷格介入。

根據法庭文件顯示，波雷格疑似在2025年1月向佩姬提出了一份「不道德的提議」，內容包括承諾提供50萬美元現金（約新台幣1579萬元）、一棟位於猶他州價值約150萬美元（約新台幣4739萬元）的豪宅，並安排旅遊行程，條件是佩姬要與現任丈夫離婚。

麥可指控，波雷格疑似變賣公司價值60萬美元（約新台幣1895萬元）的股票，來籌措這筆「奪愛資金」。麥可更質疑，波羅格曾在邁阿密訂好飯店房間，是為了與佩姬共度春宵。

就在這份提議出現幾周後，佩姬便於2025年2月訴請離婚。麥可認為，波雷格利用其公眾地位與雄厚財力，惡意破壞他人家庭，因此要求500萬美元（約新台幣1.5億元）的損害賠償。

針對這項指控，波雷格嚴詞否認「這些指控毫無根據，純粹是想利用我的公眾身份謀取私利」，強調自己與佩姬並無浪漫關係，更沒有干涉他人婚姻。公司方面則澄清，佩姬並非正式員工，而是獨立承包商，並強調波雷格從未支付任何款項給女方。佩姬發聲明稱，婚姻結束是出於個人原因，並非如訴訟所述，對於法庭文件中的「不實資訊」感到遺憾。

據了解，Real Brokerage為猶他州的房地產公司，市值約8.86億美元（約新台幣280億元），旗下擁有約3萬名房仲人員。此案目前仍在法院審理中，後續發展備受外界關注。

美國 離婚 房產

