快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

AI生成旅遊文推薦「不存在的溫泉」 在地人傻眼：誰找到就請喝酒

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲塔斯馬尼亞省朗塞斯頓的卡塔拉克特峽谷自然保護區第一盆地。資料照片。路透
澳洲塔斯馬尼亞省朗塞斯頓的卡塔拉克特峽谷自然保護區第一盆地。資料照片。路透

澳洲一家旅行社的網站刊登一篇由人工智慧（AI）生成的部落格文章，推薦塔斯馬尼亞北部一處「寧靜」溫泉，但遊客抵達後才發現，這個溫泉實際上並不存在，等於白跑一趟。

根據CNN取得的「塔斯馬尼亞旅遊」（Tasmania Tours）網站截圖顯示，這篇現已刪除的部落格文章曾推薦「韋德伯勒溫泉」（Weldborough Hot Springs），稱其位於塔斯馬尼亞東北部的森林之中，能提供「靜謐的世外桃源」，並形容其為「寧靜的避風港」，還被吹捧為健行客的「最愛」。

韋德伯勒是座鄉間小鎮，當地韋德伯勒飯店（Weldborough Hotel）負責人普羅伯特（Kristy Probert）受訪時表示，遊客自去年9月起開始詢問有關溫泉的問題，讓她一頭霧水。

普羅伯特說，一開始只是接到幾通電話，但後來遊客陸續湧現，每天大約會接到5通詢問電話，至少還有2到3人直接到飯店尋找溫泉。她表示：「我們這裡非常偏僻，所以這樣的情況其實很莫名其妙。」也笑說，自己每次都會回應對方：「如果你真的找到那些溫泉，我請你喝啤酒。」

她還提到，當地的韋爾德河（Weld River）「冰冷刺骨」，平時通常只有尋找藍寶石和錫的探礦者會穿著潛水服下水。她補充說，附近小鎮有一間桑拿房，如果硬要體驗一下，也許可以先去那裡，再跳進這條冰冷的河裡。

經營「塔斯馬尼亞旅遊」網站的新南威爾斯省「澳洲旅遊遊輪公司」（Australian Tours and Cruises）負責人亨尼西（Scott Hennessey）本月稍早接受澳洲廣播公司訪問時坦言：「我們的AI完全搞砸了。」

亨尼西表示，公司將行銷內容外包給第三方，雖然他平時都會審核每篇貼文，但這篇出包的文章是在他出國期間上架。他也強調：「我們不是詐騙，而是一對真心想把事情做好、為客戶負責的夫妻。我們合法經營，是實實在在的人，也有聘用銷售人員。」

普羅伯特則表示，她對「塔斯馬尼亞旅遊」業者所面臨的處境感到同情，也認為這次出錯「其實有點好笑」。她並向遊客保證：「韋德伯勒有很多事情可以做，只是沒有溫泉。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溫泉 AI 澳洲

延伸閱讀

影／新北舊萬里加投公共浴池鑽探「溫泉水狂噴」 民眾拍照稱奇

休賽季大幅度換血 大都會有機會不再成為鑲金的紙老虎嗎？

法國蜘蛛人早預言「霍諾德不會墜落」 台北101困難度最多7級

太狂！霍諾德徒手攻頂台北101登上CNN首頁 各大外媒關注

相關新聞

AI生成旅遊文推薦「不存在的溫泉」 在地人傻眼：誰找到就請喝酒

澳洲一家旅行社的網站刊登一篇由人工智慧（AI）生成的部落格文章，推薦塔斯馬尼亞北部一處「寧靜」溫泉，但遊客抵達後才發現，...

日本櫻花妹曬新駕照 網驚嘆「神級美顏」卻因貼文一句話挨罵

日本23歲女演員古川杏近日在其社群平台分享新換領的駕照，證件照的美貌引起不少網友留言讚美，有人驚嘆證件照居然可以拍得如此美，看後讓人「精神百倍」，惟亦有人「唱反調」，直指古川杏...

藝術品被「吃」了！ 不滿AI生成圖像 學生怒吞57張照片遭逮

AI人工智慧生成圖像的版權爭議持續延燒，如今這把火也燒到了校園藝術展覽，美國阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）近日發生一起離奇案件，一名大學生因不滿研究所同學展出的作品是由AI生成，竟在展覽現場將這些藝術品「吃下肚」以示抗議，最終遭警方逮捕並面臨刑事指控。

影／施凱爾檢閱儀仗隊「尷尬一幕曝光」李強急出手 陸網：神色緊張

英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月29日先後在北京與國家主席習近平及總理李強舉行會面。施凱爾在與李強一同檢閱儀仗隊期間發生尷尬一幕，施凱爾似乎走錯了位置，李強隨即趨前將他扶回正確的位置。網上有聲音指施凱爾這次訪華神色緊張，予外界一副戰戰兢兢的感覺。

健身模特兒練腹肌差點高潮 竟是正常生理反應

一名健身模特兒在皮拉提斯課程中，因為核心肌群用力過度，竟然差點在課堂上達到性高潮，讓她當場尷尬到臉紅。其實她身上發生的是正常生理現象，通常出現在女性身上，因為骨盆底肌群受到刺激，才會引發性高潮。

370萬人圍觀！媽媽腋下長出第三乳頭 醫學真相曝光

美國一名媽媽在產後住院休養期間，竟然發現「腋下長出第三個乳頭」，讓她非常傻眼。她將自身經歷上傳至社群媒體，短短數日就吸引超過370萬人觀看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。