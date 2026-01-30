快訊

香港01／ 撰文：王海
日本23歲女演員古川杏近日在其社群平台分享新換領的駕照，證件照的美貌引起不少網友留言讚美。 圖／擷自IG@ann_furukawa
日本23歲女演員古川杏近日在其社群平台分享新換領的駕照，證件照的美貌引起不少網友留言讚美。 圖／擷自IG@ann_furukawa

日本23歲女演員古川杏近日在其社群平台分享新換領的駕照，證件照的美貌引起不少網友留言讚美，有人驚嘆證件照居然可以拍得如此美，看後讓人「精神百倍」，惟亦有人「唱反調」，直指古川杏的發文方式「造作」。

據《日刊體育》報導，23歲的女演員古川杏1月25日更新其個人Instagram，分享她已換領新駕照。

古川杏發文表示：「我更新了駕照」，並分享了她的駕照照片。

不少古川杏的粉絲們紛紛在照片下留言：「什麼？連駕照照片都這麼可愛？」、「我從來沒見過駕照照片這麼可愛」、「駕照照片居然這麼好看」、「她真漂亮」。

有趣的是，亦有部份網友留言質疑：「她明明就希望大家稱讚證件照，為甚麼不直接說『我的駕照照片拍得真好看』」，亦有人表示「與其說更新駕照，不如說『我連證件照都很可愛』」。

報導指，古川杏於2002年12月1日生於大阪府，個人特長是日本鼓和游泳；她2012年曾獲得日本地球小姐大賽冠軍。

文章授權轉載自《香港01》

日本櫻花妹曬新駕照 網驚嘆「神級美顏」卻因貼文一句話挨罵

