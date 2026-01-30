聽新聞
影／施凱爾檢閱儀仗隊「尷尬一幕曝光」李強急出手 陸網：神色緊張
英國首相施凱爾（Keir Starmer）1月29日先後在北京與國家主席習近平及總理李強舉行會面。施凱爾在與李強一同檢閱儀仗隊期間發生尷尬一幕，施凱爾似乎走錯了位置，李強隨即趨前將他扶回正確的位置。網上有聲音指施凱爾這次訪華神色緊張，予外界一副戰戰兢兢的感覺。
1月29日下午，總理李強在北京人民大會堂與來華進行正式訪問的英國首相施凱爾舉行會談。
在兩人一同檢閱儀仗隊期間發生尷尬的一幕，施凱爾似乎走錯了位置，李強見狀立即伸手將他扶回正確的位置。
施凱爾28日飛抵北京時，已有聲音指他步行的時候戰戰兢兢，連手都沒有擺動。
有網友就在影片下方留言指施凱爾過份緊張。
施凱爾將在30日（周五）轉往上海，繼續其訪華行程。
延伸閱讀：
施凱爾訪華：英政府為習近平訪英敞開大門 未來或有更多會晤可能
文章授權轉載自《香港01》
