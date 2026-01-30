健身模特兒練腹肌差點高潮 竟是正常生理反應
一名健身模特兒在皮拉提斯課程中，因為核心肌群用力過度，竟然差點在課堂上達到性高潮，讓她當場尷尬到臉紅。其實她身上發生的是正常生理現象，通常出現在女性身上，因為骨盆底肌群受到刺激，才會引發性高潮。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的健身模特兒洛伊德（Sarah Lloyd）長期從事高強度訓練，曾參加超級馬拉松，也是每天到健身房報到的運動好手。某次參加團體課，教練帶大家做核心肌群的訓練，結果她卻發現自己出現不同的生理反應，讓她當場慌了手腳。
她表示，在進行仰臥抬腿時，她身體出現類似性高潮前的生理反應，讓她嚇得立刻停下動作。洛伊德分享，那種感覺跟在床上的感覺很像，她開始流汗、呼吸變急促，由於當下是在上課訓練腹肌，她只好趕快停下來。
原來這種現象稱為「核心高潮」（coregasm），是在進行核心肌群訓練或腹部運動時，因刺激到骨盆底肌群而引發的性高潮。這種現象在女性健身者中較為常見，屬於運動引發的生理反應。性研究專家赫本尼克（Debby Herbenick）表示，大約有10%的人曾出現這種感覺，其實並不罕見。
