370萬人圍觀！媽媽腋下長出第三乳頭 醫學真相曝光

美國一名媽媽在產後住院休養期間，竟然發現「腋下長出第三個乳頭」，讓她非常傻眼。她將自身經歷上傳至社群媒體，短短數日就吸引超過370萬人觀看。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，雙寶媽馬米亞（Jasmine Mamiya）生產後接受哺乳顧問的協助，結果在過程中發現自己有第三個乳頭。顧問告訴她，「人類有一條『乳線』，從腋下延伸到腹股溝，有些人會殘留乳腺組織。妳腋下有第三個乳頭。」

馬米亞本來只覺得腋下有一塊脂肪，怎麼減肥都消不掉、顏色還變深，雖然出現類似孕期乳頭、乳暈的色素沉澱，但她只以為是副乳。直到顧問幫她查看之後，才確認出現的黑點不是肉芽，而是真正的多生乳頭（supernumerary nipple）。

這種症狀為「副乳組織活化」，雖然人人都有「乳線」，但大多數都是退化或未發育的。有部分殘留組織在荷爾蒙刺激下可能發育，形成副乳甚至額外乳頭，最常見位置就是腋下。以馬米亞的例子來說，就是在懷孕後荷爾蒙變化才長出第三個乳頭。長出來的組織通常是良性的，除非疼痛或嚴重影響外觀，一般不須特別治療。

馬米亞在TikTok分享親身經歷，還抬手展示腋下隆起處，引發網友討論。馬米亞說，之所以分享這段經歷，是希望讓更多女性知道產後身體變化的真實樣貌。不少媽媽也紛紛留言分享自身經歷，讓馬米亞開玩笑說這是「第三乳頭姊妹會」。