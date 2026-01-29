性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台撕破臉互告

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙特內哥羅總統顧問武克西奇（右）和人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（左）的驚傳婚外情。圖／取自武克西奇Instagram、帕伊科維奇Instagram
歐洲國家蒙特內哥羅，近日爆發政壇重大醜聞，一段在網路流傳的性愛影片，揭發前總統顧問武克西奇（Dejan Vukšić）和人權部人權推廣暨保護總局長帕伊科維奇（Mirjana Pajković）的婚外情。性醜聞爆發後，2人雙雙下台並撕破臉將對方告上法院。

根據「紐約郵報」報導，一段在網路上流傳的性愛影片，揭露武克西奇和得力女下屬帕伊科維奇的婚外情醜聞。其中已婚的男主角武克西奇，早在去年12月就向總統米拉托維奇（Jakov Milatović）請辭，帕伊科維奇則於上周五（23日）下台。

針對醜聞，帕伊科維奇提出嚴厲指控，她表示曾遭總統身旁第一人、前國安局長武克西奇威脅，「在蒙特內哥羅將沒有立足之地，無法生存」。同時，帕伊科維奇也批評總統米拉托維奇，指對方在這起桃色醜聞爆發後毫無作為。

此外，根據當地媒體「Pobjeda」報導，帕伊科維奇指控武克西奇手握自己的把柄，如果拒絕對方要求的事情，「會被移交給國家最高權力機構的代表」。帕伊科維奇還提到，雖然21世紀並不會遭受肢體暴力，但對方顯然想辦法毀掉自己的生活。

不過，「塞爾維亞時報」指出，武克西奇駁斥所有不準確、不完整且帶有傾向性的指控，他表示自己也是透過網路才第一次看到性愛影片內容。

此外，武克西奇更聲稱帕伊科維奇盜用自己的手機，並在去年3月接到未知號碼傳送的勒索訊息。武克西奇提到，對方揚言若不從將會公布武克西奇威脅帕伊科維奇的錄音檔。

一段性愛影片不僅抖出蒙特內哥羅政壇高層的性醜聞，也讓前總統顧問和得力助手下台後槓上，目前雙方互相提告的刑事訴訟仍未告一段落。

醜聞 性愛 婚外情 影片

