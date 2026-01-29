快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

聽新聞
0:00 / 0:00

呻吟響徹辦公室！房地產CEO激戰網紅女下屬 婚外情現場員工全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
PLB創辦人之一的林煒傑和女下屬Grayce Tan在辦公室大玩婚外情，事發後雙雙遭PLB切割。圖／取自Grayce Tan臉書、KW Singapore官網
PLB創辦人之一的林煒傑和女下屬Grayce Tan在辦公室大玩婚外情，事發後雙雙遭PLB切割。圖／取自Grayce Tan臉書KW Singapore官網

俗話說一樣米養百樣人，一間公司從上到下，充斥著各種各樣的員工。近日，新加坡一間房地產公司Property Lim Brothers（PLB）的創辦人之一林煒傑（Melvin Lim），被指控和女下屬在辦公室偷情。此外，網友還查出這名女下屬是Instagram擁有19萬粉絲的網紅Grayce Tan，事發後PLB火速在官網移除2人資料。

綜合外電報導，有網友在Reddit上傳一段影片，並指出是PLB創辦人之一的林煒傑和女下屬Grayce Tan在辦公室大玩不倫戀。2人甚至不顧當時公司仍有數名員工，逕自在有不透光門扉的隔間裡面激戰，女子呻吟聲甚至大到可讓辦公室其他人聽得一清二楚，令人臉紅的場景也讓其他男性員工趴在隔間外偷拍。

實際查訪Reddit，雖然原PO已將該篇文章刪除，但留言處仍有許多鄉民備份影片，根據鄉民擷取畫面，林煒傑和Grayce Tan在完事後也不避嫌，2人一同離開辦公室。

另外，還有網友在Reddit上傳疑似是林煒傑對PLB員工的內部道歉訊息，林煒傑坦言自己犯了錯，「跨越了不該逾越的界線」，林提到將為此事負起責任，接下來數月將把重心放在修復家庭關係。根據這篇道歉內容，不僅林煒傑辭去PLB的CEO職務，Grayce Tan也離開目前崗位。此外，偷情風波也讓Grayce Tan關閉據傳有19萬粉絲的Instagram。

目前PLB官網，雖然仍有林煒傑和Adrian Lim共同創辦公司的簡短介紹，但在團隊介紹的頁面已經移除林煒傑和Grayce Tan的資訊。

偷情風波爆發後，除了被PLB切割外，林煒傑和Grayce Tan也辭去房地產仲介公司KW Singapore的職務，但在KW Singapore的官網介紹，仍諷刺地寫著林煒傑是一名顧家的好男人（devoted family man）。

CEO 網紅 婚外情 新加坡 房地產

延伸閱讀

傳裸露照、性感內衣照給重刑犯 英國正妹獄警遭判刑6個月入獄

金正恩視察女湯「表情藏不住」全程盯緊緊 畫面曝光挨酸：怪到不行

我有兩個老公！泰國24歲正妹公開「雙夫戀」真實生活日常

影／搶身障名額！印度男子為上醫學院疑自殘砍斷腳踝

相關新聞

呻吟響徹辦公室！房地產CEO激戰網紅女下屬 婚外情現場員工全傻眼

俗話說一樣米養百樣人，一間公司從上到下，充斥著各種各樣的員工。近日，新加坡一間房地產公司Property Lim Brothers（PLB）的創辦人之一...

新加坡地鐵大媽狂噴水！46秒朝男乘客連噴10次 女乘客怒搶水瓶喝斥

請勿浪費食水！包括小紅書、Instagram及facebook等社群平台瘋傳影片，顯示新加坡地鐵內有名短髮大媽取出瓶裝水喝，突然一口噴向身邊的男乘客，之後更46秒內連環四周噴水10次，附近乘客紛紛閃避。最後有名被大媽噴水灑中的女乘客挺身而出，搶水瓶阻止對方再噴，又斥責對方不應在地鐵內飲食。令人傻眼的是，大媽失去水瓶後竟若無其事繼續站在被她噴的男乘客身旁，影片引起熱議。

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

CNN報導，英國曼徹斯特神童歐文斯（Jude Owens）年僅2歲拿下2項撞球金氏世界紀錄，2歲又261天完成司諾克撞球...

影／搶身障名額！印度男子為上醫學院疑自殘砍斷腳踝

印度北方邦一名男子為了圓「當醫師」的夢，竟假裝遇襲，親手切斷自己的左腳。男子疑似是為了取得醫學院的身心障礙保障名額，才會出此下策，但現在換來的可能是終身殘疾。

3個月內2起！日本東大教授涉收賄被捕 校長親上火線道歉

日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第2起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉

AI也無法取代！美31歲男創清潔公司 管理流動廁所一年爽賺1.3億元

在今天AI不斷衝擊全球就業市場的大環境下，有人卻選擇了一條截然不同的創業之路。美媒CNBC報導，31歲的湯姆（Daniel Tom）放棄了任職體育老師的想法，創辦了一間清潔公司，憑藉管理大量流動廁所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。