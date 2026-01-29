呻吟響徹辦公室！房地產CEO激戰網紅女下屬 婚外情現場員工全傻眼

俗話說一樣米養百樣人，一間公司從上到下，充斥著各種各樣的員工。近日，新加坡一間房地產公司Property Lim Brothers（PLB）的創辦人之一林煒傑（Melvin Lim），被指控和女下屬在辦公室偷情。此外，網友還查出這名女下屬是Instagram擁有19萬粉絲的網紅Grayce Tan，事發後PLB火速在官網移除2人資料。

綜合外電報導，有網友在Reddit上傳一段影片，並指出是PLB創辦人之一的林煒傑和女下屬Grayce Tan在辦公室大玩不倫戀。2人甚至不顧當時公司仍有數名員工，逕自在有不透光門扉的隔間裡面激戰，女子呻吟聲甚至大到可讓辦公室其他人聽得一清二楚，令人臉紅的場景也讓其他男性員工趴在隔間外偷拍。

實際查訪Reddit，雖然原PO已將該篇文章刪除，但留言處仍有許多鄉民備份影片，根據鄉民擷取畫面，林煒傑和Grayce Tan在完事後也不避嫌，2人一同離開辦公室。

另外，還有網友在Reddit上傳疑似是林煒傑對PLB員工的內部道歉訊息，林煒傑坦言自己犯了錯，「跨越了不該逾越的界線」，林提到將為此事負起責任，接下來數月將把重心放在修復家庭關係。根據這篇道歉內容，不僅林煒傑辭去PLB的CEO職務，Grayce Tan也離開目前崗位。此外，偷情風波也讓Grayce Tan關閉據傳有19萬粉絲的Instagram。

目前PLB官網，雖然仍有林煒傑和Adrian Lim共同創辦公司的簡短介紹，但在團隊介紹的頁面已經移除林煒傑和Grayce Tan的資訊。

偷情風波爆發後，除了被PLB切割外，林煒傑和Grayce Tan也辭去房地產仲介公司KW Singapore的職務，但在KW Singapore的官網介紹，仍諷刺地寫著林煒傑是一名顧家的好男人（devoted family man）。