影／搶身障名額！印度男子為上醫學院疑自殘砍斷腳踝

印度北方邦一名男子為了圓「當醫師」的夢，竟假裝遇襲，親手切斷自己的左腳。男子疑似是為了取得醫學院的身心障礙保障名額，才會出此下策，但現在換來的可能是終身殘疾。

據ODDITYCENTRAL報導，20歲男子蘇拉傑（Suraj Bhaskar）曾兩度報考印度醫學院入學考試，但兩次都宣告失敗。按印度法規，政府及公立高等教育機構須保留5%的名額給身障者，蘇拉傑疑似就是為了這5%的名額，乾脆自殘換入學資格。

蘇拉傑的哥哥阿卡什（Akash Bhaskar）報案，稱弟弟在卡利爾普村（Khalilpur）遭不明人士攻擊，倒臥路邊、腳掌被砍斷。警方立案調查後，卻發現蘇拉傑的說法漏洞百出。警方在現場發現針筒，而且經過鑑定後，蘇拉傑的傷口切面過於平整，警方認為他很可能是用機械切割，而非遭刀械攻擊。

不僅如此，警方在蘇拉傑的日記發現他寫了「我將在2026年成為醫師」，女友也表示他對考醫學院非常執著，在數月前就嘗試申請身障證明，但是申請失敗。警方認為蘇拉傑可能是為了進入醫學院不惜自殘，目前他的斷肢仍未尋獲，也還在醫院接受治療。