新加坡地鐵大媽狂噴水！46秒朝男乘客連噴10次 女乘客怒搶水瓶喝斥

香港01／ 撰文／李納德
大媽突然一口水噴向身旁的男乘客。 圖擷自IG@summeryeow0573
大媽突然一口水噴向身旁的男乘客。 圖擷自IG@summeryeow0573

請勿浪費食水！包括小紅書、Instagram及facebook等社群平台瘋傳影片，顯示新加坡地鐵內有名短髮大媽取出瓶裝水喝，突然一口噴向身邊的男乘客，之後更46秒內連環四周噴水10次，附近乘客紛紛閃避。最後有名被大媽噴水灑中的女乘客挺身而出，搶水瓶阻止對方再噴，又斥責對方不應在地鐵內飲食。令人傻眼的是，大媽失去水瓶後竟若無其事繼續站在被她噴的男乘客身旁，影片引起熱議。

網路片段於1月23日在社群平台瘋傳，影片可見在新加坡地鐵的車廂內，1名身穿花花上衣的短髮大媽拿出樽裝水大喝一口，突然噴向站在她身旁的男乘客，對方即向後閃避，當時地板已被噴到滿是水漬。大媽繼續面向男乘客方向，再喝一口噴一口，在門邊的另一名男乘客見情況不對也移開。

畫面所見，當時有大批乘客「縮」到列車車卡的接駁位，不敢接近大媽，她又向男乘客方向噴了一口，突然轉頭噴向接近她的車門位置的1名戴眼睛年輕男乘客，水更濺到旁邊的女乘客。

最後該被噴的女乘客看不過去，趁大媽「補水」的時機上前搶水瓶，2女互搶水瓶，其間所剩不多的水灑到女乘客身上，她大聲質問大媽「What's wrong with you?」（你有什麼毛病），水瓶最後被拋飛。大媽沒水可喝後，冷靜站回被她噴的男乘客旁邊，當時地板濕得反光。女乘客續稱沒人冒犯到大媽，不理解為何要噴水，又指責大媽不該在列車上飲食。

當地傳媒引述目擊者指，該列車由正開往武吉甘柏站，大媽到武吉巴督站下車。許多網友批評事發時所有男乘客不敢出手製止，最後要由1名女乘客站出來，但也有人擔心大媽是否有精神問題。

根據當地交通條例，鐵路埸所內不得進食任食物或飲任何飲料，違例最高可判罰款500新元（約台幣12,412元）。另外，任何人不得弄髒地鐵的任何部份、地鐵的任何裝置或設備違例者最高可判罰款5,000新元（約台幣124,126元）。

文章授權轉載自《香港01》

