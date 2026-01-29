影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
不到3歲的歐文斯身形嬌小，比撞球桿還小隻，根本看不到撞球桌面，要靠凳子墊高才能看見裘桌面。圖/擷自Guinness World Records在YT影音
CNN報導，英國曼徹斯特神童歐文斯（Jude Owens）年僅2歲拿下2項撞球金氏世界紀錄，2歲又261天完成司諾克撞球「雙球入袋」紀錄，不久後再以「撞庫入袋」刷新最年幼紀錄。不到3歲的他身形嬌小，比撞球桿還小隻，根本看不到撞球桌面，只能靠酒吧高腳凳墊高，有時還得整個人趴上球桌才出得了桿，畫面超萌。

歐文斯的父親路克（Luke Owens）回憶兒子第一次握住球桿時，手指放的位置和動作自然得不得了，「那刻我便意識到他是天生好手」。

「雙球入袋」是指用母球一次擊球，讓兩顆球分別落入兩個不同的球袋；「撞庫入袋」是母球先碰觸一個或以上的桌球邊後，再讓目標球入袋。這些對成年人來說都不算容易的技巧，歐文斯卻在小小年紀便達成並獲得世界紀錄認證。

路克透露，一開始最難克服的是讓歐文斯站得夠高看到球桌。當時歐文斯都得找酒吧凳子來墊，後來乾脆改造做飯時用的一把凳子，方便他在成人規格的球桌打球。

根據金氏紀錄，歐文斯現在已掌握一些更進階的技巧，比如懸空架桿出桿，以及使用輔助架桿把球打進袋。

歐文斯曾受邀出席2025年英國司諾克錦標賽當特別嘉賓，他見過「快槍手懷特」（Jimmy White）、帕洛特（John Parrot）與2024年撞球世錦賽冠軍威爾森（Kyren Wilson）等撞球名將，他們無不稱讚歐文斯的天分。

當被問到若與父親對戰誰會贏，歐文斯毫不猶豫回「我！」路克則笑說，「他現在還沒打贏我，但我想再過幾年，他應該就能輕鬆辦到」。

英國曼徹斯特神童歐文斯年僅2歲拿下2項司諾克撞球金氏世界紀錄。圖/擷自Guinness World Records在YT影音
英國 金氏世界紀錄

