快訊

國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

聽新聞
0:00 / 0:00

3個月內2起！日本東大教授涉收賄被捕 校長親上火線道歉

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第2起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉。路透
日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第2起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉。路透

日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第2起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉。

法新社報導，去年11月才有1名東大整形外科副教授被控收受醫療器材商賄賂，而遭到逮捕。東京警方上週又逮捕東大皮膚科教授佐藤伸一，他涉嫌接受日本化妝品協會（Japan Cosmetic Association）招待至高檔餐廳和女公關店消費，甚至接受泡泡浴性服務。

設於東京的日本化妝品協會尋求用大麻二酚（CBD）來製作護膚品的商機。據日本「朝日新聞」報導，這個協會希望與佐藤合作對大麻二酚進行共同研究，盼利用東大聲望展現這類產品對膚況的功效；但在佐藤試圖勒索現金後，其負責人便向警方求助。

東大委任律師表示，相關賄賂從2023年2月開始，直到2024年9月雙方關係惡化為止。校長藤井也證實，東京檢方正在調查1名曾與佐藤合作的已離任東大皮膚科副教授，以釐清他在這起賄賂醜聞中扮演的角色。

藤井在記者會上表示：「我們作為教育和研究機構，深深辜負了社會信任，我們致上最深切誠摯的歉意。」他並承諾推動校內改革。

編輯推薦

東京大學 日本 收賄 大學教授 醫學

延伸閱讀

連眼淚都擦不了…癱瘓媽怕丟臉 女兒一句話翻轉人生：別想做不到的事

藏了10年！寫真女神首公開孩子生父　怒撕《牙狼》小西遼生真面目：生子前夕人間蒸發、冷血拒認親生兒

64歲單身節儉男興趣是存錢…資產逾2千萬 退休前1意外令他決定重返職場

「喜歡看你忍耐痛苦」病嬌美女切男友乳頭、手指 驚悚施虐細節曝光

相關新聞

3個月內2起！日本東大教授涉收賄被捕 校長親上火線道歉

日本第一學府東京大學又有1名醫學院教授涉嫌收賄而遭到逮捕，是近幾個月來第2起。東大校長藤井輝夫今天在記者會上公開道歉

AI也無法取代！美31歲男創清潔公司 管理流動廁所一年爽賺1.3億元

在今天AI不斷衝擊全球就業市場的大環境下，有人卻選擇了一條截然不同的創業之路。美媒CNBC報導，31歲的湯姆（Daniel Tom）放棄了任職體育老師的想法，創辦了一間清潔公司，憑藉管理大量流動廁所...

體感-43°C 美國主播魔術師分享奇妙瞬間：廁紙起立+義大利麵半空凍結

明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯（Minneapolis）氣象主播Jennifer McDermed在X稱：「明尼亞波利斯今天早上最低溫降到了華氏零下21度（攝氏零下29.4度），體感溫度更是低至華氏零下45度（攝氏零下42.8度）！哎喲！看來我得做個『義大利麵實驗』了！」

遭父親性侵！16歲女生不堪獸行求助「爆已隱忍4年」

馬來西亞發生獸父性侵親生女兒案件。吉隆坡1名16歲女學生指控，自12歲起一直被父親伸出狼爪性侵，最終鼓起勇氣向教師求助，令父親的獸行曝光，而警方亦上門拘捕涉案男子。

男子長年喝汽水「搭配1美食」罹糖尿病 雙腳截肢後悔：有錢都沒用

汽水雖然好喝，但也不要這樣喝，否則可能追悔莫及！馬來西亞有1名男子喜愛喝汽水時加煉乳，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。現時他相當後悔，勸告不要亂喝汽水，「雙腳沒了，才知道銀行有再多的存款也沒用。而根據香港衞生防護中心，糖尿病有6個症狀要注意。

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

一般人對街頭乞討者的印象，多半是衣衫襤褸、生活困頓，但印度中央邦大城印多爾（Indore）近日卻出現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。