AI也無法取代！美31歲男創清潔公司 管理流動廁所一年爽賺1.3億元

香港01／ 撰文：韓學敏
31歲的湯姆創辦清潔公司，憑藉管理大量流動廁所，在2025年實現年收入430萬美元（約新台幣1.3億元）。示意圖／ingimage
31歲的湯姆創辦清潔公司，憑藉管理大量流動廁所，在2025年實現年收入430萬美元（約新台幣1.3億元）。示意圖／ingimage

在今天AI不斷衝擊全球就業市場的大環境下，有人卻選擇了一條截然不同的創業之路。美媒CNBC報導，31歲的湯姆（Daniel Tom）放棄了任職體育老師的想法，創辦了一間清潔公司，憑藉管理大量流動廁所，短短兩年間生意不絕，更在2025年實現年收入430萬美元（約新台幣1.3億元）。他更揚言，這是一門「低科技、AI無法取代」的剛性需求產業。

湯姆是Bay Area Sanitation的創辦人，該公司負責出租及維護在灣區近2,000個流動廁所，包括每周清潔、補充用品，以及用12輛真空吸糞車從每個廁所清空高達60加侖的廢物。湯姆認為在AI時代，解決人類必然需求的生意反而成為了最穩健的投資方向。

湯姆的創業之路始於大學時期，他在聖荷西州立大學修讀體育教育時，曾在一家流動廁所公司兼職客服，結果發現這行潛力巨大。畢業後，他在行內擔任銷售經理7年後，直到2023年決定自立門戶。

湯姆每天凌晨4點起床，他開車到公司的倉庫和員工見面，然後大家一起出發為客戶運送乾淨的廁所，並清潔長期租賃的房屋。在不太忙碌的日子，他會留在辦公室處理行政工作、進行銷售拜訪或製定公司的長期發展策略。他坦言，「雖然已習慣了氣味，但偶爾遇到有人吃了『壞玉米餅』的廁所，連他也難以忍受。」

從事這類被視為「厭惡性工作」，湯姆指自己的確經常面對嫌棄的眼光，但當向這些人解釋商業模式和收入後，大多數人都會變得非常有興趣。據行業分析，美國流動廁所租賃市場2025年規模約33億美元（約新台幣1032億元）。

儘管公司年賺數百萬，湯姆目前僅領取約12萬美元（約新台幣375萬元）年薪，他堅持將大部分利潤再投資於擴充車隊和設備，目標是在未來5年內將廁所數量增至5,000個，並實現1,000萬美元（約新台幣3.1億元）的年收入。

文章授權轉載自《香港01》

廁所 美國

