體感-43°C 美國主播魔術師分享奇妙瞬間：廁紙起立+義大利麵半空凍結

香港01／ 撰文：洪怡霖
圖／擷自Justin Flom臉書
圖／擷自Justin Flom臉書

圖／擷自X帳號Jennifer McDermed
圖／擷自X帳號Jennifer McDermed
美國天寒地凍之際，一名女主播1月24日在社交媒體分享用叉捲起義大利麵、讓義大利麵秒速結凍的畫面，引發熱議。影片曝光至今吸引近千萬人次觀看。

明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯（Minneapolis）氣象主播Jennifer McDermed在X稱：「明尼亞波利斯今天早上最低溫降到了華氏零下21度（攝氏零下29.4度），體感溫度更是低至華氏零下45度（攝氏零下42.8度）！哎喲！看來我得做個『義大利麵實驗』了！」

Jennifer McDermed發布的影片顯示，就像平時逛街會見到的食物展示模型那樣，一盤義大利麵在戶外一片冰天雪地中，捲起幾條義大利麵直接結凍定格。

除Jennifer McDermed外，美國魔術師也在戶外做起花式表演。

他先用衣架和梯子架起廁紙，然後噴水讓它定型，最後卸去衣架和梯子，讓廁紙獨自「站立」在地面之上。

文章授權轉載自《香港01》

