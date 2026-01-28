體感-43°C 美國主播魔術師分享奇妙瞬間：廁紙起立+義大利麵半空凍結
美國天寒地凍之際，一名女主播1月24日在社交媒體分享用叉捲起義大利麵、讓義大利麵秒速結凍的畫面，引發熱議。影片曝光至今吸引近千萬人次觀看。
明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯（Minneapolis）氣象主播Jennifer McDermed在X稱：「明尼亞波利斯今天早上最低溫降到了華氏零下21度（攝氏零下29.4度），體感溫度更是低至華氏零下45度（攝氏零下42.8度）！哎喲！看來我得做個『義大利麵實驗』了！」
Jennifer McDermed發布的影片顯示，就像平時逛街會見到的食物展示模型那樣，一盤義大利麵在戶外一片冰天雪地中，捲起幾條義大利麵直接結凍定格。
除Jennifer McDermed外，美國魔術師也在戶外做起花式表演。
他先用衣架和梯子架起廁紙，然後噴水讓它定型，最後卸去衣架和梯子，讓廁紙獨自「站立」在地面之上。
延伸閱讀：
北海道旅遊「救命指南」教你慳錢防寒 網：手機防凍這方法超實用
美國夫婦利用冷凍30年胚胎誕下男嬰 創「年齡最大嬰兒」新紀錄
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言