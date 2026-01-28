快訊

香港01／ 撰文：田中貴
馬來西亞發生獸父性侵親生女兒案件。吉隆坡1名16歲女學生指控，自12歲起一直被父親伸出狼爪性侵，最終鼓起勇氣向教師求助，令父親的獸行曝光，而警方亦上門拘捕涉案男子。

12歲至16歲一直遭性侵

當地媒體於12月報導，受害人現年16歲，近日向教師透露，自己從12歲開始，在吉隆坡敦依斯邁花園（Taman Tun Dr Ismail）住所，多次被父親性侵，由於不堪獸行，所以向教師求助，受害人12月9日到警局報案。

警方拘捕涉案父親

十五碑警區主任胡昌福助理總監交代案情，警方當日早上10時許接獲報案，案件目前交由吉隆坡性罪案、虐待兒童及家庭暴力調查組調查，同時上門拘捕疑犯。

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 性侵

遭父親性侵！16歲女生不堪獸行求助「爆已隱忍4年」

馬來西亞發生獸父性侵親生女兒案件。吉隆坡1名16歲女學生指控，自12歲起一直被父親伸出狼爪性侵，最終鼓起勇氣向教師求助，令父親的獸行曝光，而警方亦上門拘捕涉案男子。

