男子長年喝汽水「搭配1美食」罹糖尿病 雙腳截肢後悔：有錢都沒用

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞有1名男子喜愛喝汽水時加煉乳，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。示意圖／AI生成
馬來西亞有1名男子喜愛喝汽水時加煉乳，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。示意圖／AI生成

汽水雖然好喝，但也不要這樣喝，否則可能追悔莫及！馬來西亞有1名男子喜愛喝汽水時加煉乳，結果不幸患上糖尿病，需要截肢。現時他相當後悔，勸告不要亂喝汽水，「雙腳沒了，才知道銀行有再多的存款也沒用。而根據香港衞生防護中心，糖尿病有6個症狀要注意。

綜合馬來西亞《中國報》及《星洲網》報導，當地義肢製造商「Kedidi Kaki Palsu」於TikTok發布影片，分享1名因糖尿病截肢男子，以自身經歷忠告社會注意健康飲食

@kedidi_kakipalsu

Replying to @🍓 𝗌𝗍𝗈𝖻𝖾𝗋𝗂𝗆𝗎𝗇 🌙 Peringatan untuk diri admin juga.Pakcik Solih kongsi tabiat dia masa bekerja dulu #diabetes #amputasi #infokesihatan #diabetesawareness

♬ original sound - kedidikakipalsu - kedidikakipalsu

男子常喝汽水加煉乳 患糖尿病雙腿截肢

影片長逾1分鐘，男子憶述自己以前身體沒有殘缺時，自以為健康，每日會喝1罐汽水，甚天1天兩罐，而且喝汽水時更會加「煉乳」，「那時候雙腳都在，沒有任何殘疾。汽水確實好喝，加鹽加煉乳更好喝」。

男子續說，他由於喉嚨總是感覺乾涸，喝水也無法解渴，須喝汽水才感到滿足，「那種滿足感也只是一下子，之後又乾了，又再喝」，結果陷入惡性循環，終患上糖尿病，需要雙腿截肢。

經歷失去雙腿的痛苦後，男子勸告社會大眾，不要過量飲用汽水，以免危害健康，「當你以後患病了，銀行裏有多少錢都沒用了。腳沒了，眼睛模糊了，你還能做什麼？」。

據《中國報》報導，「Kedidi Kaki Palsu」時常會分享向其求助的個案，當中不少人因經常飲用含糖飲料，患上糖尿病，需要截肢。

糖尿病是什麼？

根據香港衞生防護中心，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

糖尿病成因是什麼？

衞生防護中心表示，醫學界目前未完全理解糖尿病成因，但以下因素會增加患上糖尿病風險：

1、過重或肥胖

2、缺乏運動

3、某些藥物或疾病，令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能

4、年齡增長：患者大多在45歲後出現糖尿病

5、家族遺傳：家族中有糖尿病患

糖尿病有什麼症狀、先兆？

衞生防護中心指出，當血液萄葡糖含量過高，便會出現以下徵狀：

1、小便頻密，晚上如廁特別多

2、異常口渴

3、容易疲倦

4、體重下降

5、視力模糊

6、經常感染疾病

不過衞生防護中心提醒，部份患者可能沒有明顯病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病。

文章授權轉載自《香港01》

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

一般人對街頭乞討者的印象，多半是衣衫襤褸、生活困頓，但印度中央邦大城印多爾（Indore）近日卻出現...

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

日本近日受寒流影響，整個北部籠罩在低溫與大雪之中，北海道、青森一帶自25日開始出現強降雪，交通大打結，大眾運輸紛紛停駛，開車自駕也因積雪導致塞車或拋錨。一位正在札幌帶團的導遊分享塞車慘況「車開了2個半

犀牛圖像演變：從描繪錯誤走向真實，有哪些犀牛參與其中？

1747年，一隻來自南亞次大陸的印度犀牛克拉拉（Clara）和主人范德梅爾抵達德勒斯登，是近代歐洲史上第一隻動物明星，有關克拉拉的消息也開始四處傳遍。當時統治這座城市的薩克森選帝候（Kurfürstentum Sachsen），在領地內的另一座城市邁森創建了規模龐大的瓷器製造工廠，生產出為數不少的動物瓷像，其中包括了犀牛。

鄰座乘客是「厭世白蘿蔔」！電車窗邊耍憂鬱 日網笑：根本上班族

根據日媒j-town net分享，岐阜縣的長良川鐵道近期因為一篇貼文在社群媒體上掀起話題。網友@rainsnow517在X平台上分享搭車時，在靠窗座位遇到一名鄰座乘客──一條外型奇特的白蘿蔔。只見它微彎著背坐在座位上，一付若有所思的神情，像極了加班後疲憊的上班族，整個畫面非常有趣又莫名療癒。

犀牛圖像演變：印度「犀客」克拉拉的歐洲大旅遊

假如你生活在1747年的德意志萊比錫（Leipzig），很有可能會聽到街坊鄰居正在熱烈討論一隻正在公開展示、名為「犀牛」的異國奇獸，並從他手中看到一張帶有廣告性質的有趣版畫。

