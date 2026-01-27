快訊

聽新聞
身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

聯合新聞網／ 綜合報導
一般人對街頭乞討者的印象，多半是衣衫襤褸、生活困頓，但印度中央邦大城印多爾近日卻出現一名「反差極大」的乞討者，顛覆外界想像。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
一般人對街頭乞討者的印象，多半是衣衫襤褸、生活困頓，但印度中央邦大城印多爾（Indore）近日卻出現一名「反差極大」的乞討者，顛覆外界想像。一名身障男子長期在市區乞討，表面看似貧苦，實際卻坐擁多棟房產、汽車與穩定投資收入，被當地媒體形容為「億萬乞丐」。

綜合外媒報導，這名男子名叫曼吉拉爾（Mangilal），因行動不便，平時坐在裝有滾輪的鐵製推車上，在印多爾知名的薩拉法市集（Sarafa Bazaar）一帶活動。他從不主動開口要錢，只是靜靜地坐著，利用路人的同情心，每天就能獲得500到1000盧比（約新台幣170到350元）的施捨。

然而，真相卻在當局掃蕩乞討人口時曝光。印度婦女與兒童發展部門日前接獲檢舉，將曼吉拉爾帶回調查，赫然發現他名下擁有多筆不動產，包括一棟三層樓住宅、兩棟平房，另還擁有3輛對外出租的自動三輪車（嘟嘟車），以及一輛配有專屬司機的轎車。

更令人咋舌的是，曼吉拉爾坦承，乞討所得並非用於基本生活，而是轉作「放款資金」，專門在市集向攤商短期放貸，按日或按周收取高額利息。官方初估，他對外放貸金額約達40至50萬盧比（約新台幣13萬到17萬元），每天光是利息收入就可進帳1000至2000盧比（約新台幣345到685元）。

此外，曼吉拉爾還曾以身障身分，申請並獲配政府「總理住宅計畫」（PMAY）的一房一廳住宅，但調查發現，他早已有多處房產，相關資格是否違規，已引發爭議。

婦女與兒童發展部門官員指出，目前已全面清查曼吉拉爾的銀行帳戶與資產來源，並將完整報告送交地方首長，後續不排除依法處置；同時，也將追查向他借款的商家，釐清是否涉及非法放貸行為。

這起事件也為印多爾自2024年啟動的「零乞討城市」政策投下震撼彈。官方統計，當地已清查出約6500名乞討者，其中超過4000人經輔導後已不再乞討、1600人被安置至收容中心，172名兒童重返校園。當地官員感嘆，這場行動本意是幫助弱勢，而市場裡的攤商得知每天跟他們收利息的「老闆」，白天竟是在門口行乞的乞丐後，也紛紛感到不可思議。

印度 利息 房產

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

