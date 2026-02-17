快訊

明北部涼冷局部低溫13度 初三起回溫中南部高溫上看28度

繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田證實考慮漲價 股價飆近7%

聽新聞
0:00 / 0:00

逛台灣超市太震驚！「家庭號多多」嚇到日本網友：根本沙拉油桶

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友對於家樂福冷藏櫃裡有超大尺寸的乳酸菌飲料，感到十分訝異。超市示意圖。 圖／Ingimage
日本網友對於家樂福冷藏櫃裡有超大尺寸的乳酸菌飲料，感到十分訝異。超市示意圖。 圖／Ingimage

台灣人習以為常的「家庭號」飲料，在日本人眼中竟然變成巨型怪物？據日媒まいどなニュース分享，一名喜愛台灣的日本網友@esthebird近期造訪台南家樂福安平店，被架上超大罐的乳酸菌飲料嚇到，在社群平台X上貼出一張照片寫著「大家看的出來嗎？台灣養樂多瓶子的尺寸…」引發日本網友熱烈討論。

照片中拍的並不是日本人熟悉的65ml或100ml小罐裝養樂多，而是台灣常見品牌「比菲多」的乳酸菌飲料，容量超過1公升。這種在台灣司空見慣的包裝，對習慣小巧精緻的日本人來說，視覺衝擊力極強。原PO和其他網友在留言處表示，這種尺寸讓他們聯想到大罐洗衣精、衣物柔軟精，甚至有人說這是沙拉油桶。「知道台灣人喜歡喝甜甜的珍奶，沒想到連乳酸菌飲料都喝那麼兇！」、「台灣人也太喜歡養樂多了吧！」。

也有眼尖網友指出台日職場文化差異：「看台灣偶像劇時，同事探班時會送養樂多，在日本通常是送咖啡，文化差異真有趣。」還有精打細算的網友換算匯率，發現1177ml只要台幣約65元，大讚CP值超高，簡直是日本乳酸飲料「Pilkul」的巨大升級版。

原PO觀察認為，或許是因為鮮乳在台灣的價格相對較貴，才讓牛奶類、乳酸菌飲料超有人氣。藉著這張爆紅照片，這位台灣迷也不忘向同胞喊話：「希望大家都能親自來台灣旅遊，這裡連逛超市都能發現意想不到的驚喜！」

飲料 台灣人 家樂福 台南 柔軟精 日本

延伸閱讀

一句「想見你」突破防衛線！日男網戀痛失百萬 警揭細膩3手法

新幹線上遭行李砸頭！日女提告外國旅客 日網相挺：完全合理

恐怖情人犯案前送「禮物」！日懷孕美甲師收玩偶 遭GPS定位殺害

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

相關新聞

逛台灣超市太震驚！「家庭號多多」嚇到日本網友：根本沙拉油桶

台灣人習以為常的「家庭號」飲料，在日本人眼中竟然變成巨型怪物？據日媒まいどなニュース分享，一名喜愛台灣的日本網友@esthebird近期造訪台南家樂福安平店，被架上超大罐的乳酸菌飲料嚇到，在社群平台X上貼出一張照片寫著「大家看的出來嗎？台灣養樂多瓶子的尺寸... ...」引發日本網友熱烈討論。

出生不久遭母猴棄養…日本小猴子「抱緊玩偶」爆紅 民眾湧動物園幫打氣

日本社群網站最近出現一位超人氣明星，6個月大的日本獼猴Panchi君。Panchi君自小被母猴棄養，總是抱著一隻紅毛猩猩...

恭喜發財！你已被好運女鬼〈緣喜幽靈〉拜訪！日治台北的西門鬼話

若將日文詞彙的「緣起物」翻成華文，最直接的應該就是「吉祥物」了。新年時，日本大眾會在家中裝飾一些「緣起物」以求能帶來好運，例如：由松竹梅作成的「門松」、掛在玄關的「注連飾」（しめ飾り）以及供奉給神明的「鏡餅」等。

撿狗屎撿到年收百萬元 英國四寶爸靠「清便副業」翻轉人生

英國一名四寶爸靠著看似不起眼的工作，專門為人「撿狗屎」，竟意外「撿」出一條致富之路。

吃不到氣瘋了？疑因友人拒絕分食薯條 美18歲男當場開槍轟死朋友

美國德州沃思堡（Fort Worth）警方近日通報，一名18歲青少年與其好友兼鄰居疑因薯條發生爭執，隨後開槍將對方擊斃。美媒CNBC報導，事發於上個月28日下午6時30分左右，地點位於西沃思...

同時愛上雙胞胎兄弟 泰國女子公開三人戀震撼全網

泰國一名女子同時與一對雙胞胎兄弟交往，還將交往細節分享上社群媒體，引發網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。