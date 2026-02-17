逛台灣超市太震驚！「家庭號多多」嚇到日本網友：根本沙拉油桶

台灣人習以為常的「家庭號」飲料，在日本人眼中竟然變成巨型怪物？據日媒まいどなニュース分享，一名喜愛台灣的日本網友@esthebird近期造訪台南家樂福安平店，被架上超大罐的乳酸菌飲料嚇到，在社群平台X上貼出一張照片寫著「大家看的出來嗎？台灣養樂多瓶子的尺寸…」引發日本網友熱烈討論。

照片中拍的並不是日本人熟悉的65ml或100ml小罐裝養樂多，而是台灣常見品牌「比菲多」的乳酸菌飲料，容量超過1公升。這種在台灣司空見慣的包裝，對習慣小巧精緻的日本人來說，視覺衝擊力極強。原PO和其他網友在留言處表示，這種尺寸讓他們聯想到大罐洗衣精、衣物柔軟精，甚至有人說這是沙拉油桶。「知道台灣人喜歡喝甜甜的珍奶，沒想到連乳酸菌飲料都喝那麼兇！」、「台灣人也太喜歡養樂多了吧！」。

也有眼尖網友指出台日職場文化差異：「看台灣偶像劇時，同事探班時會送養樂多，在日本通常是送咖啡，文化差異真有趣。」還有精打細算的網友換算匯率，發現1177ml只要台幣約65元，大讚CP值超高，簡直是日本乳酸飲料「Pilkul」的巨大升級版。

原PO觀察認為，或許是因為鮮乳在台灣的價格相對較貴，才讓牛奶類、乳酸菌飲料超有人氣。藉著這張爆紅照片，這位台灣迷也不忘向同胞喊話：「希望大家都能親自來台灣旅遊，這裡連逛超市都能發現意想不到的驚喜！」