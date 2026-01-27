北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

日本近日受寒流影響，整個北部籠罩在低溫與大雪之中，北海道、青森一帶自25日開始出現強降雪，交通大打結，大眾運輸紛紛停駛，開車自駕也因積雪導致塞車或拋錨。一位正在札幌帶團的導遊分享塞車慘況「車開了2個半小時還連得到飯店Wi-Fi」，苦笑「訊號只少了1格」。

日本北海道地區因寒流導致積雪較往年更高，據《NHK》報導，截至今（27）日上午6時，札幌市積雪達99公分。連日大雪也使飛機、電車停駛，巴士延誤，大量旅客滯留機場和車站無法離開，一位在北海道帶團的導遊也在Threads上即時分享北海道交通打結現況。

他表示，這場大雪讓他收到不少關心「札幌到底有多塞」的詢問，他便描述了26日帶團情形，指出早上帶領團員搭上巴士出發後，他拿著麥克風滔滔不絕講了1小時20分鐘，口乾舌燥坐下休息，再看了2部40分鐘的影集，正想抬頭看看車開到哪了，才發現「手機竟然還連得到飯店的Wi-Fi」。

卡在車陣無法脫困的情況令網友大喊「誇張」，也有人好笑調侃「還能叫客房服務的感覺」、「想上廁所還不用擔心車不等你」、「那不是根本就沒動嗎」、「走路是不是都比較快到」。有人也問「那你們車有動過嗎？」，該導遊無奈回答「強風吹我們車的時候感覺有」、「Wi-Fi訊號有少一格了」。